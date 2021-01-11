Бывшая лучшая подруга Мелании Трамп утверждает: руки первой леди в крови!

Стефани Уинстон Волкофф написала Melanie & Me, книгу, которая уже увидела свет (в продаже с 1 сентября). Звезда светского Нью-Йорка, бывшая советница первой леди, родственница основателя ювелирного бренда Harry Winston имеет огромный послужной список: она работала в пресс-службе американского Vogue, была продюсером Met Gala и фэшн-директором Mercedes-Benz Fashion Week.

Теперь женщина заявляет, что, пока они работали вместе, она отказалась от всего ради своей подруги Мелании и работала на нее бесплатно. Однако в 2018 году Стефани отодвинули на второй план, и ее карьера в Белом доме закончилась.

Теперь она признается, что тоже сожалеет о том, что была настолько слепа и не видела, насколько Мелания лжива и непристойна на самом деле. Стефани также считает, что у первой леди «руки в крови», потому что она не выразила никакого сожаления после произошедшего рейда в Капитолий, пишет Elu24.

«Все протестующие и поддерживающие MAGA (предвыборный лозунг Трампа: «Make America Great Again!» «Сделай Америку снова великой!»), проникшие в Капитолий, сделали это «под руководством и при координации президента Трампа» и напали как на нашу демократию, так и на наши жизни, но, к сожалению, наш президент и его жена мало кого ценят, если вообще ценят», - написала Стефани Уинстон Волкофф.

«Я хочу иметь возможность сказать, что была шокирована действиями президента Трампа, но, к сожалению, я не могу этого сказать, а также не могу сказать того, что я не понимаю молчания или бездействия Мелании, потому что, к сожалению, всего этого следовало ожидать», - написала она в публикации Daily Beast.

"У него и его жены нет ни характера, ни морального кодекса. Я разочарована и мне стыдно за работу с Меланией», - добавляет она.

6 января в столице США Вашингтоне прошла демонстрация в поддержку президента США-республиканца Дональда Трампа, которая переросла в жестокую демонстрацию, когда участники атаковали здание Капитолия, где обе палаты Конгресса США подтвердили победу демократа Джо Байдена.