Многие поколения из года в год устраивают застолье на Старый Новый год и даже не задумываются об истории его происхождения.

История

Старый Новый год - праздник, который отмечается неофициально. Этот праздничный день возник в результате смены летоисчисления. Традиция отмечать Старый Новый год связана с расхождением двух календарей: юлианского - «старого стиля» и григорианского - «нового стиля».

Практически все государства Европы перешли на григорианское летоисчисление еще в XVIII веке, удалив из календаря лишние несколько дней. К ХХ веку календарь России на 13 суток отставал от Европы, давно перешедшей на григорианский календарь.

Чтобы сократить этот разрыв в 1918 году декретом Совета народных комиссаров был осуществлен переход на григорианский календарь - новый стиль. Фактически, после 31 января сразу настало 14 февраля. В результате, 14 января - день Святого Василия оказался старым Новым годом.

Праздничная служба в соборе Александра Невского ФОТО: postimees.ru

Православная церковь продолжает отмечать все церковные праздники по юлианскому календарю. Современный Новый год выпадает на предрождественский пост - православный сорокадневный пост в честь Рождества.

Ориентируясь на юлианское летоисчисление можно проследить естественный порядок следования праздников - Рождественский пост предшествовал празднику Рождества Христова, после которого через шесть дней люди встречали Новый год.

Расхождение между старым и новым летоисчислением в XX-XXI веках составляет 13 дней, поэтому Новый год по старому стилю отмечается в ночь с 13 на 14 января. Разница между юлианским и григорианским календарями постепенно увеличивается и с 1 марта 2100 года составит 14 дней, поэтому с 2101 года Старый Новый год будет отмечаться на день позже.

Обычаи и традиции

Православная церковь 14 января поминает святого Василия Великого, архиепископа Кесарии Капподакийской. В народном календаре он называется Васильев день и имел решающее значение для всего года.

Со старым Новым годом на Руси связано много традиций и обычаев. На Васильев день отмечали праздник земледелия, который связывали с будущим урожаем, и совершали обряд обсевания - отсюда название праздника «овсень» или «авсень».

В этот день дети по дому рассыпали зерна пшеницы, овса, ржи, приговаривая: «Уроди, Боже, всякого жита по закрому, что по закрому да по великому, а и стало бы жита на весь мир крещеный». Хозяйка дома собирала зерна с пола и хранила их до посева.

Пшеница. Иллюстративное фото. ФОТО: Пеэтер Кюммель / Sakala

И еще был своеобразный обряд - варка каши. В новогоднюю ночь, примерно в два часа, старшая из женщин приносила крупу из амбара, а старший мужчина приносил воду из колодца или реки. Трогать крупу и воду до тех пор, пока печь не истопится, было нельзя - они просто стояли на столе.

Затем все садились за стол и старшая из женщин начинала размешивать кашу в горшке, произнося при этом определенные ритуальные слова - крупа обычно была гречневая. Потом все вставали из-за стола, а кашу хозяйка ставила в печь с поклоном.

Готовую кашу доставали из печи и внимательно рассматривали. Если горшок был просто полным, а каша наваристой и рассыпчатой, то можно было ждать счастливого года и богатого урожая - такую кашу наутро съедали.

Если каша вылезала из горшка, либо горшок трескался - это не сулило хозяевам дома ничего хорошего, и тогда ожидали беды, а кашу выбрасывали.

В ночь на Старый Новый год девушки гадали на суженого - ведь продолжался период Святок, лучшее временя года для всякого рода гаданий и предсказаний. В народе считалось, что гадания в ночь с 13 на 14 января самые правдивые и именно в это время можно увидеть во сне своего будущего супруга, пишет Sputnik.

Гадание. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Для этого девушки расчесывали перед сном волосы, клали к себе под подушку гребешок и говорили волшебные слова: «Суженый-ряженый, приди расчесать мне голову».

Интересен и обряд хождения по домам, чтобы угощаться блюдами из свинины. В ночь на Василия гостей непременно надо было накормить пирогами со свининой, вареными или запеченными свиными ногами и вообще любыми блюдами, в которые входит свинина.

На стол также обязательно ставили свиную голову. Дело в том, что Василия считали «свинятником» - покровителем свиноводов и продуктов из свинины, и верили, что если в эту ночь на столе будет много свинины, то эти животные будут плодиться в хозяйстве в изобилии и приносить хозяевам хорошую прибыль.

А вот традиция лепить на Старый Новый год вареники с сюрпризами появилась не так давно - никто точно не помнит, где и когда, однако ее с удовольствием соблюдают во многих областях России. В некоторых городах их лепят почти в каждом доме - с семьей и друзьями, а потом устраивают веселое застолье и едят эти вареники, с нетерпением ожидая, кому и какой попадется сюрприз.

Приметы

В Новый год не давали денег в долг, чтобы в течение года в них не было недостатка. Получить же деньги в этот день считалось очень удачным - это предвещало прибыль в новом году.

Чтобы хорошо одеваться круглый год, в Васильев вечер для встречи Нового года следовало надеть хорошую новую одежду.

В старину существовало убеждение, если проводить старый год и встретить новый как можно веселее, то он пройдет счастливо.

Ясное, звездное небо на Васильев день предвещало богатый урожай ягод. Лютая метель 13 января вечером указывало на обильный урожай орехов.

Также на обильный урожай в новом году указывал пушистый снег утром на ветках деревьев и густой туман в Васильев день.

По народным поверьям Святой Василий охраняет сады от червей и вредителей. Утром Старого Нового года нужно пройти по саду со словами древнего заговора: «Как отряхиваю я (имя) белпушист снег, так отряхнет червя-гада всякого по весне святой Василий!»