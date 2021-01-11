Пн, 11.01.2021
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Полина Гагарина показала любимого мужчину и себя в купальнике

Полина Гагарина.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Полина Гагарина меньше месяца назад развелась с мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым. Супруги, очевидно, расстались не на хорошей волне, раз Дмитрий не разрешал Полине вывозить детей из страны, когда она собиралась заграницу. Однако Гагарина улетела на Мальдивы на частном самолете и чудесно проводит время.

Пожалуй, самый обсуждаемый сейчас вопрос среди подписчиков певицы – что за мужчина сопровождает разведенную женщину. Поговаривают, что новым возлюбленным артистки является саунд-продюсер Владимир Чиняев. Оба сделали одинаковые фото из одного и того же места.

Сама Гагарина не спешит делиться подробностями личной жизни. Она с удовольствием постит в Инстаграме фото с отдыха, и на всех кадрах певица позирует в одиночестве. Однако последний снимок несколько отличается от предыдущих, пишет портал Kleo.ru

На свежей фотографии Полина с мокрыми волосами и в черном купальнике стоит рядом с красивым юношей. Это не ее бойфренд, а всего лишь 13-летний сын, который выглядит старше своего возраста.

Поклонники оценили и стройную моложавую Полину и ее не менее привлекательного сына:

«Господи, на кого смотреть то теперь? Глаза ж разбегаются», «Андрей, выходи за меня, ну или женись, как удобно», «Полина, вы оба с сыном очень спортивные!», «Так, спокойно, ему всего 13».

К слову, совсем недавно экс-супруг Дмитрий Исхаков очень бурно отреагировал на высказывание одной подписчицы. Женщина высказала сомнения, что жизнь фотографа хорошо сложится без материальной поддержки жены и с огромными долгами. Исхаков написал, что «этот мир болен, если такую ересь пишут абсолютно незнакомому человеку».

2020 год стал разрушающим не только для пары Гагариной и Исхакова. К примеру, развелись Агата Муцениеце и Павел Прилучный, которые прожили в счастливом браке 9 лет.

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