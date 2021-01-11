Полина Гагарина показала любимого мужчину и себя в купальнике

Пожалуй, самый обсуждаемый сейчас вопрос среди подписчиков певицы – что за мужчина сопровождает разведенную женщину. Поговаривают, что новым возлюбленным артистки является саунд-продюсер Владимир Чиняев. Оба сделали одинаковые фото из одного и того же места.

Сама Гагарина не спешит делиться подробностями личной жизни. Она с удовольствием постит в Инстаграме фото с отдыха, и на всех кадрах певица позирует в одиночестве. Однако последний снимок несколько отличается от предыдущих, пишет портал Kleo.ru.

На свежей фотографии Полина с мокрыми волосами и в черном купальнике стоит рядом с красивым юношей. Это не ее бойфренд, а всего лишь 13-летний сын, который выглядит старше своего возраста.

Поклонники оценили и стройную моложавую Полину и ее не менее привлекательного сына:

«Господи, на кого смотреть то теперь? Глаза ж разбегаются», «Андрей, выходи за меня, ну или женись, как удобно», «Полина, вы оба с сыном очень спортивные!», «Так, спокойно, ему всего 13».

К слову, совсем недавно экс-супруг Дмитрий Исхаков очень бурно отреагировал на высказывание одной подписчицы. Женщина высказала сомнения, что жизнь фотографа хорошо сложится без материальной поддержки жены и с огромными долгами. Исхаков написал, что «этот мир болен, если такую ересь пишут абсолютно незнакомому человеку».