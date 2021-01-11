Лобода в купальнике опубликовала фото с 63-летней мамой, внешность которой сразила фанатов наповал

Популярная 38-летняя исполнительница Светлана Лобода имеет полное право называть себя суперзвездой, ведь её музыкальный талант и яркая внешность покорили уже больше шести миллионов человек. Для них в Instagram певица часто публикует фото, демонстрируя подтянутое тело в купальниках и откровенных концертных нарядах. Но последний снимок вызвал особый восторг, потому что на нём знаменитость появилась со своей мамой.