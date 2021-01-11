Лобода в купальнике опубликовала фото с 63-летней мамой, внешность которой сразила фанатов наповал
Дамы наслаждались отдыхом в Дубае после сольного концерта певицы, который состоялся в начале января, рассказывает Лайф.
Дамы наслаждались отдыхом в Дубае после сольного концерта певицы, который состоялся в начале января, рассказывает Лайф.
Популярная 38-летняя исполнительница Светлана Лобода имеет полное право называть себя суперзвездой, ведь её музыкальный талант и яркая внешность покорили уже больше шести миллионов человек. Для них в Instagram певица часто публикует фото, демонстрируя подтянутое тело в купальниках и откровенных концертных нарядах. Но последний снимок вызвал особый восторг, потому что на нём знаменитость появилась со своей мамой.
Светлана вместе со своей мамой Натальей и детьми отдыхает в Дубае, где ранее провела свой сольный концерт, на который собрались многие звёзды шоу-бизнеса. Женщины позировали на траве, наслаждаясь приятной погодой в купальниках. Светлана выбрала бикини с леопардовым принтом, который выгодно сочетался с её загорелой кожей и светлыми волосами, а Наталья остановилась на классическом чёрном.
На фото певица прикрыла 63-летнюю маму собой, но даже это не смогло отвлечь фанатов от того факта, что своей красотой звезда точно обязана Наталье. Женщина совершенно не выглядит на свой возраст, что отметили все поклонники Светланы Лободы, признавшись в этом в комментариях.