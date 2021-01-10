Четыре натуральные добавки, которые сделают кофе более вкусным и полезным

Сахар и искусственные подсластители могут сделать кофе менее полезным. Поэтому многие заменяют их небольшим количеством меда, кленового сиропа или стевией. А Joinfo.ua расскажет о тех натуральных добавках, которые могут сделать горячий напиток не только очень вкусным, но и полезным для организма.

Экстракт ванили

Прекрасный заменитель сахара и сиропов, которые люди часто добавляют в кофе. Ваниль помогает улучшить концентрацию внимания во время работы или учебы, улучшает настроение, снимает стресс, боли в суставах и способствует пищеварению. Понадобится добавить всего несколько капель ванильного экстракта в чашку ароматного кофе.

Кокосовое молоко

Кокосовое молоко - идеальная добавка, если у вас непереносимость лактозы или вы соблюдаете диету. Оно придает кофе особенный, приятный вкус. Кроме того, кокосовое молоко богато витаминами С, Е и В, антиоксидантами, магнием и железом. Это важные питательные вещества, которые заботятся о здоровье костей, зубов, сердца, мозга, почек.

Кардамон

Кардамон придаст чашечке кофе немного экзотический вкус. Эта специя содержит вещества, которые помогают при неприятном запахе изо рта, выводят токсины из организма, улучшают пищеварение, снижают кровяное давление, выводят излишки жидкости в организме и обладают противовоспалительным действием. Вы можете насыпать в чашку кофе небольшое количество молотого кардамона или добавить его при заваривании кофе.

Острый красный перец

Есть два способа сделать вкус кофе более насыщенным, разбудить вкусовые рецепторы и быстро проснуться. Добавьте небольшой кусочек темного шоколада с красным перцем в чашку кофе или положите совсем немного порошка острого красного перца. Эта специя прекрасна тем, что улучшает кровообращение, а в некоторых случаях налаживает пищеварение и снимает головные боли.