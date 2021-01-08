Легендарный тренер СССР, которого обвиняли в пристрастии к молодым ученицам, принес Союзу 138 медалей

Станислав Жук родился в ноябре 1935 года в Ульяновске, но вскоре с семьей переехал в Ленинград. Не подававший надежд из-за нескладной фигуры мальчик поступил в спортивный техникум — отсюда и начался его путь в профессиональном спорте. Только увлекался Станислав другим зимним видом спорта — хоккеем. Страсть к фигурному катанию проявилась внезапно: юношу попросили подменить заболевшего фигуриста. Встав в пару с незнакомой партнершей, с первого раза Станиславу удалось исполнить нужные элементы для призового места. Но главным приобретением стали не внезапные медали, а новое дело, которое увлечет Жука на всю жизнь.

В пару с Ниной Бакушевой (ставшей впоследствии Ниной Жук) его поставил Петр Петрович Орлов — самый известный в послевоенные годы тренер в Ленинграде. Тренировалась пара на открытых катках, и только потом в церкви, где был сооружен первый закрытый каток в Ленинграде, на одном льду с Людмилой Белоусовой и Олегом Протопоповым (будущими олимпийскими чемпионами).

Нина Бакушева и Станислав Жук ФОТО: pinterest.com

Но первой советской парой, взявшей медаль на чемпионате Европы, стали Жук и Бакушева. Произошло это в 1958 году. Их программа была технически сильнее, чем у победивших чехословацких фигуристов, но исполненные советской парой элементы судьи причислили к «акробатическим трюкам» — слишком опасным по меркам фигурного катания того времени. В результате элементы не засчитали. В 1959 году Нина и Станислав учли ошибки прошлого года и не исполнили те элементы, за которые была снижена оценка. А зря, поддержка на прямой руке, один из элементов, придуманных Жуком, была исполнена другими фигуристами и в этот раз полноценно засчитана. Жук снова взял только серебро.

Тогда Жуком и был взят курс на развитие технической части, ведь фигурное катание — это, прежде всего, спорт, и Жук на протяжении всей своей спортивной карьеры пытался это доказать.

Нина и Станислав стали четырехкратными чемпионами СССР (побеждали в 1957, 1958, 1959 и 1961 гг.) и трехкратными призерами чемпионата Европы (в 1958, 1959 и 1960 гг. — все три раза пара заняла второе место). К их спортивным достижениям также относятся участие в чемпионатах мира и Олимпиадах, где выше шестой строчки подняться им не удалось. Ограничившись этими результатами, Жуки оставили спортивную карьеру и попробовали себя в роли тренеров.