Пять практических советов по сбору средств от эстонцев, которые отложили почти полмиллиона евро

Члены популярной эстонской группы на Facebook Kogumispäevik («Дневник сбережений») в прошлом году сэкономили более 430 000 евро. Активные сберегатели, которым удалось сэкономить почти полмиллиона евро в год, делятся советами, как откладывать деньги на регулярной основе, пишет портал Sõbranna.

Сначала экономия, потом расходы

Часто на сбережения идут только деньги, которые остались на счету в конце месяц. Однако, по мнению участников группы, чрезвычайно важно сначала отложить сбережения из зарплаты, чтобы по итогу собрать более крупные суммы. «Третий год подряд я следую идее сначала внести определенную сумму на сбережения, а затем распорядиться остальными деньгами. Очень хорошо работает!», - рассказывает один активный участник. Если вы откладываете сбережения сразу же в день выплаты жалованья, вам будет легче остаться в рамках определенного бюджета с остальными деньгами.

Сделайте депозитный счет труднодоступным

Сбору денег на депозитном счете может помешать, если время от времени снимать сбережения. «Я сознательно не взял банковскую карту или цифровой доступ к своему депозиту. Ближайший офис находится примерно в 50 километрах, так что вряд ли меня потянет брать оттуда деньги», - делится один из участников группы. Чем сложнее сделать доступ к депозиту, тем больше у вас будет времени подумать, действительно ли стоит снимать деньги. «Да, к сожалению, я склонен к расточительству», - соглашается другой собиратель, который поделился своеобразным решением проблемы. «Я собрал дома в кассе все монеты и центы, и попросил сестру спрятать!» он шутит.

Планируйте свое питание

Члены группы отмечают, что наибольшую экономию обычно приносят продукты питания. Составив еженедельное меню и список покупок, можно сэкономить на корзине с продуктами и уменьшить количество покупок, совершаемых в магазине на основе эмоций. Планируя питание, вы также сокращаете количество пищевых отходов.

Присоединяйтесь к испытаниям по сбору денег

Присоединение к группам и вызовам придает накопителям дополнительное вдохновение. Например, испытание под названием Rahakrat 1000 евро оказалось популярным среди участников. А именно, коллекционеры откладывают определенную сумму каждую неделю, на депозит или в конверт, и к концу года будет накапливаться порядка 1000 евро. «Поскольку в конце года наступает Рождество, а в кругу наших знакомых много дней рождения, я сознательно наполнял конверты большими суммами в начале года и оставлял меньшие в конце года», - делится своей стратегией сбора один из участников.

Определенная цель