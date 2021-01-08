47-летняя Мария Миронова показала фото подросшего сына

Несмотря на то, что актриса больше не боится сглаза, она все равно дозированно публикует кадры, на которых запечатлен Федор. Вчерашний день был исключением. В честь светлого праздника Мария показала семейную прогулку в сочельник.

Эти каникулы запомнятся Мироновой зимними забавами и гуляньями на свежем воздухе. Актриса покатала малыша на санках и прошлась с ним по сугробам. Конечно же, не обошлось и без хоровода вокруг наряженной елки.

Стоит отметить, что и Новый год Мария встретила в кругу близких и родных. Даже для нее завершение 2020 стало нерадостным. Дело в том, что в самый последний момент Миронова подцепила коронавирусную инфекцию.

Как же хочется оставить все сложности этого года позади, особенно, когда прочувствовал все симптомы этой коварной болезни COVID за несколько дней до Нового года,

– написала актриса.