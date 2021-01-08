47-летняя Мария Миронова показала фото подросшего сына

Несмотря на то, что актриса больше не боится сглаза, она все равно дозированно публикует кадры, на которых запечатлен Федор. Вчерашний день был исключением. В честь светлого праздника Мария показала семейную прогулку в сочельник.
Эти каникулы запомнятся Мироновой зимними забавами и гуляньями на свежем воздухе. Актриса покатала малыша на санках и прошлась с ним по сугробам. Конечно же, не обошлось и без хоровода вокруг наряженной елки.
Стоит отметить, что и Новый год Мария встретила в кругу близких и родных. Даже для нее завершение 2020 стало нерадостным. Дело в том, что в самый последний момент Миронова подцепила коронавирусную инфекцию.
Сейчас Мария чувствует себя намного лучше и свободно контактирует с окружающими. Похоже, что звезда перенесла недуг в легкой форме или быстро остановила его осложнение.