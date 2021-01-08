Яковлева потеряла все волосы после курсов химиотерапии

Отметим, что на фотографии звезда картин «Экипаж», «Чародеи» и «Человек с бульвара Капуцинов» запечатлена в белой вязаной шапочке. Дело в том, что после огромного количества курсов химиотерапии актриса полностью лишилась своих шикарных волос.

Напомним, что Александра Яковлева случайно узнала о своей тяжелой болезни несколько лет назад. У нее стали неожиданно отниматься ноги. Звезде советских картин врачи давали всего несколько месяцев жизни, однако она решила бороться. Позже она появилась на телевидении и рассказала на всю страну о своем тяжелом недуге. Сейчас актрисе 63 года. Она прекрасно выглядит. Судя по всему, болезнь отступила, и актриса находится в стадии ремиссии.