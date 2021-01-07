Любовный гороскоп на 2021 год от эстонского астролога обещает этим знакам лучшие чувства!

Дева

Первые три месяца года намекают на переезды, ремонты и начало семейных отношений. Если вы до сих пор в раздумьях, то поторопитесь успеть до конца марта. Старайтесь сохранять комфортный климат дома, потому что этот год и так будет довольно напряженным с точки зрения рабочей рутины. Кстати, партнерам тоже потребуется от вас помощь и участие в их проблемах. Если в этом году вы всё будете делать сообща, то он только укрепит ваши отношения и станет отличным поводом проверки на крепость чувств. Будьте внимательны к нуждам близких, тогда точно ничего не потеряете!

Весы

В этом году Весам обязательно повезет в любви! После напряжения 2020 года вас ожидает реванш на любовном фронте. Уже в феврале прилетят первые ласточки новых знакомств или приятных известий, а события апреля окончательно дадут вам понять, что намерения ваших избранников серьезнее, чем казалось. Май и июнь подарят новые впечатления, путешествия и роман с человеком издалека. Август и сентябрь - лучшие месяцы, чтобы чистить перышки и выходить в свет.

Скорпион

Милые Скоприоны, этот год станет для вас совершенно особенным, и на скуку не останется времени. Некоторые молодые Скоприончики примут решение выпорхнуть из-под родительского крыла в самостоятельную жизнь. 2021 год будет бросать вам вызовы и проверять на силу характера. Чтобы построить гармоничные отношения придется выходить из зоны комфорта. Спустя годы, выбудете вспоминать это время, как самый захватывающий опыт и вряд ли о нем пожалеете! С июля по сентябрь – самое ресурсное время для любви и укрепления отношений. Используйте его качественно.

Стрелец

В апреле вас ждут крупные семейные торжества и целая вереница новых знакомств. Не увлекайтесь чрезмерной драматургией и поиском изъянов в партнере, этот год будет проверять союзы на крепость. Не исключены клевета и порочащие сообщения. Все неприятности будут приходить через электронные письма и социальные сети. Поэтому ваша репутация должна быть кристально чиста. Но также через социальные сети вы можете успешно обзавестись и новыми контактами, которые через какое-то время могут перерасти в самый главный роман жизни.

Козерог

Уважаемые Козероги, кому, как ни вам знать, что роман можно закрутить даже в военно-полевом госпитале. Последние два года были настолько сложными, пришло время отдохнуть от напряжения. Уже в январе-феврале вы буквально попадете с корабля на бал – это отличное время поднять свою самооценку. С мая по июль – золотое время этого года. Не отказывайте себе в новых знакомствах, даже в местах совсем не романтичных. Этот год потребует от вас множество любовных компромиссов, о которых вы и подумать не могли раньше. В течение года проявляйте гибкость, азарт и будьте готовы к неожиданным поворотам Судьбы.

Водолей

Выходить в свет с целью знакомств ,стоит в феврале, мае июле. Эти три месяца наиболее гармоничные для начала или укрепления любовного союза. Только приготовьтесь к ломке стереотипов и совершенно новому сценарию отношений. Этот год потребует от вас отказа от привычных вещей и проверит на крепость уже сложившиеся пары. Если вы готовы послать к черту все стандарты, то вам обязательно повезет встретить особенного человека, который станет надежной опорой в жизни.

Рыбы

Главные романтические периоды для Рыб выпадают в этом году на март, июнь и август. Неженатые Рыбы могут встретиться с настоящим, глубоким чувством, а женатых ждет новый этап в семейных отношениях. Этот год обещает быть спокойным в романтических вопросах, но не отменяет возможности тайн и интриг вокруг вашей персоны. Некоторые из вас окончательно определятся в выборе партнера и даже решатся на ответственный шаг оформления отношений. События октября окончательно вас убедят в верности партнера.