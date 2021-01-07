Чт, 7.01.2021
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Любовный гороскоп на 2021 год от эстонского астролога обещает этим знакам лучшие чувства!

Кристина Иванова

ФОТО: Личный архив автора

Практикующий астролог Кристина Иванова из Таллинна спешит порадовать читателей портала Limon.ee любовным гороскопом на 2021 год, который был впервые озвучен в эфире праздничного шоу «Новогодний Limon LIVE» 31 декабря незадолго до полуночи. Для тех, кто любит больше слушать, а не читать, прилагаем видео эфира. 

Овен

Дорогие Овны, в этом году все любовные истории будут четко происходить по космическому плану. С января по апрель вы будете увлечены сугубо материальными вопросами. Работа, новые контакты и долгосрочное планирование – вот на что надо делать ставку. А уже начиная со второй половины июня в воздухе запахнет любовью. Да так, что некоторых из вас ожидает пополнение в семействе. Лето подарит волнительные встречи и новые знакомства. Вероятно, кто-то из вас не на шутку увлечется любовным приключением и в сентябре или октябре дело вполне может дойти до свадьбы! Если решитесь на такой шаг, то осень – хорошее время вить любовное гнездышко.

Телец

Милые Тельцы, старайтесь беречь свои отношения с января по март и в декабре 2021 года особенно! Самое большое количество ссор выпадает на этот период. В апреле для вас наступит наиболее удачное время для самопрезентации, поэтому вместе с новой прической в жизнь может ворваться и неожиданная страсть. Только не забывайте, пожалуйста, о чувствах тех, кому вы дороги. Особенно, если вы уже взяли на себя обязательства хранить верность. Этот год будет подталкивать вас к любовным авантюрам и спонтанному риску. Сентябрь и октябрь - лучшие месяцы для свадебных торжеств. В ноябре отправляйтесь в поездку. Возможно, именно там вы встретите кого-то особенного!

Близнецы

Близнецы встанут перед сложным выбором уже в марте этого года: чтобы достигнуть желаемого в любви, придется пойти на серьезные компромиссы. Май подарит вам настоящий водопад эмоций, но самое главное – вы сможете услышать желания своей Души и понять, что же нужно для счастья вашей мятежной натуре? Август и сентябрь – прекрасные месяцы для новых знакомств и для укрепления семейных отношений. А если в течение года вы все еще не решитесь сделать правильный выбор, то события октября все решат за вас.

Рак

Ограничения в передвижениях, скованность в общении  и новые правила –  совсем не для вас. Вторая половина января – время судьбоносных знакомств. Не стесняйтесь использовать интерактивные ресурсы и разные приложения для знакомств. А если вы уже обрели семейное счастье, то в начале года оно только удвоится! Апрель – прекрасное время для изменения семейного положения и принятия важных решений. В сентябре и октябре кого-то из вас ждет страстный роман. Вообще, осень этого года способна скрепить многие союзы и выдать шансы на семейное счастье и продолжение вашего рода. Избегайте провокаций и искушений, в этом году их будет с лихвой.

Лев

Если на первом месте будет любовь, то все остальное будет на своем! Это девиз 2021 года. В вашей личной и семейной жизни перемены неизбежны. Чтобы не потерять ориентиры, слушайте сердце и не отвергайте новое. Кроме того, дети и любимые не дадут вам скучать. Многие из вас решатся на ответственные шаги ради скрепления семейного союза, вплоть до переезда или смены работы. Если отношения имеют трещины, то велики шансы разрыва. В любом случае, выбор делать только вам. Главное, не ошибиться. Вернуть утраченное будет сложно. События января и февраля дадут много подсказок о том, какая любовная стратегия будет работать лучше всего.

Дева

Первые три месяца года намекают на переезды, ремонты и начало семейных отношений. Если вы до сих пор в раздумьях, то поторопитесь успеть до конца марта. Старайтесь сохранять комфортный климат дома, потому что этот год и так будет довольно напряженным с точки зрения рабочей рутины. Кстати, партнерам тоже потребуется от вас помощь и участие в их проблемах. Если в этом году вы всё будете делать сообща, то он только укрепит ваши отношения и станет отличным поводом проверки на крепость чувств. Будьте внимательны к нуждам близких, тогда точно ничего не потеряете!

Весы

В этом году Весам обязательно повезет в любви! После напряжения 2020 года вас ожидает реванш на любовном фронте. Уже в феврале прилетят первые ласточки новых знакомств или приятных известий, а события апреля окончательно дадут вам понять, что намерения ваших избранников серьезнее, чем казалось. Май и июнь подарят новые впечатления, путешествия и роман с человеком издалека. Август и сентябрь  - лучшие месяцы, чтобы чистить перышки и выходить в свет.

Скорпион

Милые Скоприоны, этот год станет для вас совершенно особенным,  и на скуку не останется времени. Некоторые молодые Скоприончики примут решение выпорхнуть из-под родительского крыла в самостоятельную жизнь. 2021 год будет бросать вам вызовы и проверять на силу характера. Чтобы построить гармоничные отношения придется выходить из зоны комфорта. Спустя годы, выбудете вспоминать это время, как самый захватывающий опыт и вряд ли о нем пожалеете! С июля по сентябрь – самое ресурсное время для любви и укрепления отношений. Используйте его качественно.

Стрелец

В апреле вас ждут крупные семейные торжества и целая вереница новых знакомств. Не увлекайтесь чрезмерной драматургией и поиском изъянов в партнере, этот год будет проверять союзы на крепость. Не исключены клевета и порочащие сообщения. Все неприятности будут приходить через электронные письма и социальные сети. Поэтому ваша репутация должна быть кристально чиста. Но также через социальные сети вы можете успешно обзавестись и новыми контактами, которые через какое-то время могут перерасти в самый главный роман жизни.

Козерог

Уважаемые Козероги, кому, как ни вам знать, что роман можно закрутить даже в военно-полевом госпитале. Последние два года были настолько сложными, пришло время отдохнуть от напряжения. Уже в январе-феврале вы буквально попадете с корабля на бал – это отличное время поднять свою самооценку. С мая по июль – золотое время этого года. Не отказывайте себе в новых знакомствах, даже в местах совсем не романтичных. Этот год потребует от вас множество любовных компромиссов, о которых вы и подумать не могли раньше. В течение года проявляйте гибкость, азарт и будьте готовы к неожиданным поворотам Судьбы.

Водолей

Выходить в свет с целью знакомств ,стоит в феврале, мае июле. Эти три месяца наиболее гармоничные для начала или укрепления любовного союза. Только приготовьтесь к ломке стереотипов и совершенно новому сценарию отношений. Этот год потребует от вас отказа от привычных вещей и проверит на крепость уже сложившиеся пары. Если вы готовы послать к черту все стандарты, то вам обязательно повезет встретить особенного человека, который станет надежной опорой в жизни.

Рыбы

Главные романтические периоды для Рыб выпадают в этом году на март, июнь и август. Неженатые Рыбы могут встретиться с настоящим, глубоким чувством, а женатых ждет новый этап в семейных отношениях. Этот год обещает быть спокойным в романтических вопросах, но не отменяет возможности тайн и интриг вокруг вашей персоны. Некоторые из вас окончательно определятся в выборе партнера и даже решатся на ответственный шаг оформления отношений. События октября окончательно вас убедят в верности партнера.

СМОТРИТЕ КРИСТИНУ ИВАНОВУ с третьего часа и 42-й минуты. 

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