Ничего себе: фото Алины Кабаевой в бикини стало сенсацией

Кадр был сделан в 2001 году. В то время спортсменка снималась в японском боевике «Красная тень». Сама Алина в одном из интервью рассказывала, что ее очень любят в этой стране. Приглашение в кино гимнастка получила после Олимпиады и ничуть не жалела, что приняла его. «Япония для меня значит очень много. Это моя первая "заграница". На международные соревнования впервые я выехала именно туда, а это не забывается, можешь мне поверить. С тех пор бывала в Японии уже не раз, и в больших городах — Токио, Осаке, и в совсем маленьких, названий многих из которых даже не помню (пусть японцы на меня не обижаются). Во-вторых, сняться в кино мечтает (тайно или явно), наверное, почти каждый. А тут все совпало: и кино, и Япония! О чем было раздумывать?!» — рассказывала Алина.