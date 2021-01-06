«Одни кости торчат»: звезда «Дом-2» Ольга Бузова напугала фанатов худобой

Российская поющая телеведущая Ольга Бузова не перестает удивлять своих поклонников. Instagram-аккаунт знаменитости насчитывает более 22,7 млн пользователей. Каждая публикация звезды «Дом-2» вызывает бурную реакцию в Сети, но чаще всего звезда российского шоу-бизнеса подвергается критике из-за нелепых нарядов или фотошопа.

Ольга Бузова ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS

Отметим, что многие считают ее фигуру идеальной. Однако, увидев свежие фото звезды, даже самые преданные поклонники решили, что ей надо не только перестать худеть, но и набрать пару килограммов.

В этот раз звезда позировала в крохотном купальнике красного цвета. На снимке телеведущая выглядит чрезмерно худой.

Ольга Бузова на Мальдивах в январе 2021 года ФОТО: скриншот с instagram/buzova86

Пользователи Сети выразили обеспокоенность внешним видом звезды и посоветовали ей не увлекаться диетами и изнуряющими физическими нагрузками, а побольше есть.

«Пора начинать питаться не только солнцем))))))», «Оля ты прям как барби doll», «Может не надо так втягивать живот», «Скелет, одни ребра торчат, это некрасиво!», «Это же некрасиво, Оль, надо кушать! Господи, одни кости», «Бузова хорошенькая, но ей не помешало бы 3кг прибавить», «Какая худая», «Близко к анорексии, надо бы уже фигуру наводить», «Оль! Ты там это, поешь чего-нибудь. Костяшки одни торчат!», «Селёдка. Под Давой», Оля, кушай хорошо!! Совсем исхудала, рёбрышки торчат!!!», «Да что ж ты такая худая. Это уже не красиво», «Какое неудачное фото», - комментируют подписчики.