Пять правил питания в гостях: для тех, кто устал праздновать

Мы расстраиваемся, что снова съели лишнего, а отсюда – очень быстро появляются ненужные килограммы, от которых мы так старательно избавлялись накануне праздников. Диетолог Наталья Самойленко назвала 5 правил, которые не стоит нарушать в Сочельник и на Рождество.

Правило №1. Не нужно заранее голодать весь день перед походом в гости, чтобы потом выполнить программу "Съесть все". Съесть все все равно не получится! Пускай в течение дня у вас будут два полноценных приема пищи: завтрак и обед. Так вечером вы сможете контролировать свои соблазны за праздничным ужином, а вашему организму будет легче справиться с поглощаемой пищей.

Правило№2. Если вы проголодались, и чувствуете, что готовы проглотить слона, не кладите себе на тарелку все, что видите на столе. Попробуйте вначале всего парочку блюд и вы увидите, что смогли насытиться меньшим количеством еды, чем предполагали.

Правило №3. Ешьте медленно. Во-первых, это правило хорошего тона. Во-вторых, это полезно для вашего ЖКТ. Вашему мозгу нужно немного времени, чтобы понять, что вы сыты. Тщательно пережевывайте пищу, наслаждайтесь душевным общением с родными и вы услышите сигнал о насыщении раньше, чем успеете проглотить все, что положили в тарелку.

Правило №4. Умейте вовремя сказать "стоп". Даже если на тарелке еще осталась еда, совсем не обязательно ее вычищать до блеска. Чтобы не обидеть хозяйку, попросите ее запаковать оставшуюся часть еды "с собой".