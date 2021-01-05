Ср, 6.01.2021
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Затмила молодых подруг: 71-летняя Алла Пугачева отметила Новый год в блестящем наряде

Алла Пугачева

ФОТО: Sharifulin Valery/ITAR-TASS

В Сети обсуждают новогодний образ Аллы Пугачевой. Новый 2021, год Белого Металлического Быка, примадонна встретила в наряде напрямую связанным с тотемным животным. Сама Алла Борисовна родилась в год Земляного Быка.

Когда-то в союз Максима Галкина и Аллы Пугачевой верилось с трудом. Однако 71-летняя певица и 43-летний комик вместе уже 19 лет. А еще знаменитости воспитывают двух замечательных детишек — семилетних Лизу и Гарри.

Максим Галкин опубликовал в своем Instagram фото, на котором его семья запечатлена в компании друзей. В центре снимка - Алла Пугачева с детьми. На певице белая юбка-плиссе, серебристая накидка и туфли. Волосы Примадонны выпрямлены и собраны в аккуратную прическу, а яркий макияж заметно освежил ее лицо, пишет портал Clutch.

«С Новым Годом, дорогие подписчики! Сияйте в 2021, делитесь своей радостью, берегите себя и своих родных! Спасибо, что мы вместе! Ура!»,

- поздравил поклонников Галкин.

«Аллочка Борисовна, вы такая красотуличка неописуемая», «Алла Борисовна прям самая красивая», «Алла даже подруг затмила», «Крутые! Но Аллочка была лучше всех», - комментируют фото поклонники звездной семьи.

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