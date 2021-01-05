Затмила молодых подруг: 71-летняя Алла Пугачева отметила Новый год в блестящем наряде

Когда-то в союз Максима Галкина и Аллы Пугачевой верилось с трудом. Однако 71-летняя певица и 43-летний комик вместе уже 19 лет. А еще знаменитости воспитывают двух замечательных детишек — семилетних Лизу и Гарри.
Максим Галкин опубликовал в своем Instagram фото, на котором его семья запечатлена в компании друзей. В центре снимка - Алла Пугачева с детьми. На певице белая юбка-плиссе, серебристая накидка и туфли. Волосы Примадонны выпрямлены и собраны в аккуратную прическу, а яркий макияж заметно освежил ее лицо, пишет портал Clutch.
- поздравил поклонников Галкин.
«Аллочка Борисовна, вы такая красотуличка неописуемая», «Алла Борисовна прям самая красивая», «Алла даже подруг затмила», «Крутые! Но Аллочка была лучше всех», - комментируют фото поклонники звездной семьи.