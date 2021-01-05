Письмо читателя: пригласил девушку на свидание и сразу сказал, что не ищу серьезных отношений. Рассказываю, как она отреагировала

«Знаю, что многие мужчины, которые недавно развелись или вышли из отношений, не стремятся сразу туда обратно с новой пассией. Им хочется просто встречаться, ходить на свидания и приятно проводить время.

Но они боятся это прямо сказать девушкам! Мол, их это отпугнет, им тоже нужны серьезные отношения, и все такое.

Это, конечно же, неправда. Расскажу историю одного своего клиента, который решил провести эксперимент и честно говорить девушкам про свои цели.

Одна из девушек отреагировала очень интересно.

Дело было так. Мужчину звали Миша и он работал заместителем начальника одного производства. По моему совету зарегистрировался на сайте знакомств и пошел общаться с дамами.

Миша выглядел вполне адекватно - классическая одежда, вежливость, спокойствие. Он любил внимательно слушать, мало и по делу говорил. Предпочитал сразу назначать свидания. Поэтому никаких проблем со знакомством и перепиской не было.

Действовал он по одному сценарию: приглашал девушку в кафе, угощал, платил за обед, и гулял.

Ну и параллельно честно говорил, что его цель никаких отношений и обязательств, а просто приятное общение.

Миша, конечно, тоже боялся, что его будет ждать полный провал. И первое свидание такое и было. Женщина услышала про "не хочу отношений", посидела полчаса и попрощалась.

Вторая девушка вроде тоже сначала сказала "нууу, понятно", но продолжила болтать с ним. Ну а что? Сидит мужчина, приятно общается, угощает. Никаких проблем.

В итоге, он рассказал ей про себя, свою работу (а повидал он немало, как энергетик), шутил даже иногда. Когда он расплатился, то предложил погулять, и девушка на удивление согласилась...

А еще через полчаса прогулок буквально девушка ошарашила его тем, что сказала:

"Знаешь, ты мне понравился, я сначала хотела уйти, но поняла, что ты лучше многих, кого я видела на сайтах. Пишут полную чушь, говорят, что хотят отношений, а на деле на уме только одно".

С тобой же намного приятней общаться и все честно.

В итоге они договорились о повторной встрече и потом еще гуляли и встречались.

А мораль истории простая

Будь честным с теми, с кем строишь общение. Да, половине твоя честность не понравится, зато у другой половины будет шанс обдумать предложение и возможно даже согласиться на него. И всем будет хорошо.