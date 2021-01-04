ФОТО ⟩ Звезда шоу «Дом-2» полностью оголилась для рекламы марафона

30-летняя Виктория Романец продолжает заниматься бизнесом, для успеха которого она готова на многое. Так, экс-участница реалити-шоу решила привлечь внимание публики и наглядно продемонстрировала результаты своего марафона по похудению. Для этого Романец предстала обнаженной перед зеркалом - встала спиной и сделала несколько кадров.

Виктория пообещала поклонницам помочь быстро скинуть лишний вес, как когда-то она сделала сама. Теперь же звезда телешоу гордится собственным телом и нередко эпатирует зрителей откровенными образами. «Какая офигенная фигура! Просто капец — какая красивая!»; «Тело супер, очень мотивирует»; «Просто бомба, очень красивая», — пишут Романец комплименты в комментариях.

Виктория сняла себя обнаженной

Напомним, что недавно Виктория вызвала негодование поклонников «ДОМа-2» и коллег по съемочной площадке, нелестно высказавшись о закрытии проекта. По мнению звезды, реалити-шоу давно превратилось в непристойное зрелище. «Я ушла из шоу в 2016 году, и моя жизнь сложилась более чем удачно. Я никогда ничего не сказала плохого в адрес «ДОМа-2», так как он дает ресурсы для реализации. Главное, правильно их использовать. С этими ресурсами можно себя довольно-таки неплохо чувствовать в любой точке мира. Но я «ДОМ-2» не смотрю. Сейчас это просто бордель! Это не очень приятно, когда тебя ставят вровень с какими-то эскортницами, которых на проекте сейчас куча», — заявила Романец.