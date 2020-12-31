«Я измывалась над ними»: спустя годы Казанова раскаялась в высокомерном отношении к коллегам по «Фабрике»

В декабре 2002 года Сати Казанова вместе с Сашей Савельевой и Ириной Тоневой стали участницами группы «Фабрика». Проект оказался очень удачным: композиции «Про любовь», «Девушки фабричные», «Рыбка» и многие другие сразу взлетели в топы российских хит-парадов. В своих ранних интервью Сати всегда говорила о том, как ей повезло познакомиться с коллегами на «Фабрике звезд»: «Нас, помимо прочего, объединяет порядочность. Мы никогда не плетем интриги, не занимаемся сплетнями».

И только недавно Казанова призналась, что напряженные моментами в отношениях с Тоневой и Савельевой были. По словам певицы, характер у нее был просто невыносимый, что нередко приводило к серьезным конфликтам: «Я не осознавала свой эгоизм. Инцидент с Иришей был криком души. Я обалдела от того, как чудовищно измываюсь над людьми. Я на нее смотрела и не верила своим ушам. Она просто билась в истерике, рыдала и говорила: «Ты уже достала! Это уже невозможно», — вспомнила Сати в интервью YouTube-каналу «Стрелец-молодец».

Также певица рассказала о том, что на репетиции перед очередным концертом Саша Савельева предложила одну из песен. Казанова наотрез отказалась ее исполнять, заявив, что если им так нужно петь эту композицию, то пусть делают это без нее. Савельева предпочла замять конфликт, но Тонева решила высказать коллеге все. Она заявила, что Казанова просто их уничтожает, а также добавила, что они с Савельевой уважают Сати, только вот это не взаимно. Казанова отметила, что с каждым словом Тоневой понимала, что действительно вела себя с девочками как чудовище.

«Я эту жесткость в себе замечала с детства. Я была старшей, и младших на меня буквально скинули. Я должна была за ними следить, обстирывать», — вспомнила Казанова.

В то же время Сати уверена, что если бы ей удалость отмотать время назад, она бы ничего не стала менять в своей жизни, так как каждое событие стало для нее важным и многому научило.