Новогодний экспресс: Как подготовиться к празднику за один день?

Не у всех остается время, чтобы подготовиться к Новому году. Однако шанс встретить 2021-й во всеоружии все-таки есть. 5-tv.ru выяснил, что и как надо делать, чтобы приготовиться к празднику всего за один день.

Елка

Для новогоднего настроения вовсе не обязательно ставить высокую пышную елку из дорогого салона. А искусственная ель для многих — просто моветон. Создать атмосферу праздника смогут и еловые веточки. Ближе к вечеру 31 декабря их почти даром отдают на елочных базарах, которые открывают под открытым небом у станции метро. Еловые лапки обладают приятным ароматом и занимают мало места. Достать их можно даже перед самым Новым годом.

Даже маленькое дерево придаст настроение прздника. ФОТО: Shutterstock

Елочные украшения

Еловые ветки можно украсить дождиком, мишурой или, что еще лучше, конфетами! Их не придется снимать и убирать на антресоли до следующего раза. Сладости можно постепенно подъедать, не волнуясь о том, что они упадут с елки и разобьются. Особенно это актуально для владельцев котов и кошек.

Мандарины

Советские люди относились к мандаринам с особым трепетом. Достать их можно было только под Новый год, поэтому у многих запах этих фруктов по сей день ассоциируется с торжеством. Сегодня мандарины продаются круглый год, поэтому под Новый год вполне можно наесться всего одной штукой на человека. Закупаться килограммами вам точно не нужно!

Оливье

Оливье — один из главных символов русского Нового года. Традиционно его приготовление сопровождается хлопотами в виде поиска нужного сорта горошка, любимого майонеза и той самой колбаски по ГОСТу. Если времени на это нет, то подойдет салат из отдела с кулинарией. Кстати, среди покупных оливье можно встретить не только варианты с вареной колбасой, но и более интересные разновидности этого блюда. К примеру, с ветчиной или курицей.

Салат "Оливье" ФОТО: Shutterstock

Праздничный наряд