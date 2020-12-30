Названы простые способы испортить пельмени

Автор публикации отметил, что пельмени ни в коем случае нельзя бросать в кипящую воду. Разница температур воды и продукта приводит к склеиванию крахмала. Кроме того, «ушки» начинают лопаться и быстро развариваются в кипятке.

При погружении в кипящую воду ледяные пельмени начинают быстро расширяться. Замороженные пельмени относительно сухие и не пластичные, поэтому при расширении они начинают лопаться и в результате разваливаются, 6

— отметил житель китайской деревни.

Потомственный любитель пельменей рекомендует перед приготовлением дать им немного согреться. Для этого лучше всего замочить их на несколько минут в воде. Жидкость придаст тесту некоторую эластичность, и при варке пельмени не будут лопаться.

Еще один немаловажный момент — оптимальная температура воды в кастрюле. Не стоит кидаться в крайности и опускать пельмени в холодную воду или кипяток. Самый лучший вариант загружать нужную себе порцию при 50 градусах.