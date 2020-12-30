Названы простые способы испортить пельмени

Пользователь китайского сегмента Интернета назвал простые способы испортить пельмени. Житель деревни на севере Поднебесной указал юзерам на главные ошибки, которые они допускают при приготовлении древнего и любимого всеми блюда, сообщает Пятый канал со ссылкой на «ИноСМИ».
Автор публикации отметил, что пельмени ни в коем случае нельзя бросать в кипящую воду. Разница температур воды и продукта приводит к склеиванию крахмала. Кроме того, «ушки» начинают лопаться и быстро развариваются в кипятке.
При погружении в кипящую воду ледяные пельмени начинают быстро расширяться. Замороженные пельмени относительно сухие и не пластичные, поэтому при расширении они начинают лопаться и в результате разваливаются,
— отметил житель китайской деревни.
Потомственный любитель пельменей рекомендует перед приготовлением дать им немного согреться. Для этого лучше всего замочить их на несколько минут в воде. Жидкость придаст тесту некоторую эластичность, и при варке пельмени не будут лопаться.
Еще один немаловажный момент — оптимальная температура воды в кастрюле. Не стоит кидаться в крайности и опускать пельмени в холодную воду или кипяток. Самый лучший вариант загружать нужную себе порцию при 50 градусах.
После того как пельмени закипели, не забывайте добавлять в кастрюлю немного холодной воды. Эта манипуляция позволит обеспечить равномерный нагрев продукта в емкости.