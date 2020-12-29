Письмо читательницы: была женой и директором, а стала вдовой и уборщицей. Неудачный 2020 год

Весь мир в 2020 году не просто трясло как самолет во время турбулентности, а бросало из стороны в сторону, многих людей жизнь сильно потрепала, и вот одной из читательниц пришлось крайне нелегко...
«Когда такие истории слышу, всегда вспоминаю странный разговор Берлиоза и Бездомного с интуристом на Патриарших.
Человек не может управлять собственной жизнью, потому как лишен возможности составить хотя бы приблизительный план даже на смехотворно короткий срок.
Нет, он, конечно, может запланировать поездку в Пярну и надеяться, что никакой кирпич ему в ближайшее время на голову не упадет (ведь кирпичи просто так никому на голову не падают).
Но у того, кто действительно управляет его жизнью, планы другие. И отдых Пярну в них не входит.
***
Марина три года была директором ресторана. Не таким директором, который сидит в кабинете и решает важные вопросы. А таким, который ставит подпись там, где ему укажут, и ездит в налоговую за бумажками, о предназначении которых имеет весьма смутное представление. И вообще, ничего не понимает в производственном процессе фирмы, директором которой называется.
Таких руководителей пруд пруди. Особенно в ресторанном бизнесе.
Муж Марины был управляющим. Она — гендиректором. Он управлял. Она подписи ставила. Время от времени наведывалась в заведение, пила кофе с важным директорским видом и исключительно от скуки отдавала указания персоналу: "Барную стойку протри!", "Спроси у гостя, может он еще что-то хочет!".
По образованию она была бухгалтером, но в бухгалтерии ничего не понимала. Окончив частный вуз, вышла замуж. Воспитывала дочь, готовила обед, гладила мужчине рубашки и только последние годы немного поработала.
Планы у них, конечно, были. Купить наконец квартиру (10 лет жили в съемной) и открыть целую сеть ресторанов. Но тут проклятая Аннушка разлила масло...
Муж Марины в тот день пришел на работу в одиннадцать часов. Поговорил с менеджером, что-то сказал закупщику, куда-то позвонил. И скрылся в своем кабинете. Примерно через полчаса бармен, менеджер и гости, поедавшие бизнесланч, услышали грохот.
Это упал управляющий.
Здоровый молодой мужчина. Скончался на месте. Сердце.
Так бывает.
Спустя месяц вылезли наружу проблемы с налоговой, о которых управляющий не говорил, а директор не знала по причине невежества.
Ресторан закрылся. Долги перед налоговой остались.
Теперь Марина была не директором, а безработной вдовой с ребенком и кучей проблем. Пришлось искать работу. По специальности.
Оказалось, никому не нужен бухгалтер без опыта, с дипломом вуза, которого уже не существует.
Марина пыталась устроиться администратором в салон красоты, но и там почему-то требовался опыт.
Марина решила, что если в чем и разбирается хотя бы малость, то в ресторанном бизнесе. Пусть не работала, но наблюдала.
Она хотела устроиться менеджером в ресторан, бар или кафе. Сходила в несколько заведений. Везде услышала вежливый, скрытый отказ: "Мы вам позвоним".
Решила пойти официанткой, но после тридцати и такую работу найти сложно. К тому же ковид, кризис. Рестораны и кафе закрываются, и мало кому нужны сотрудники.
Отчаявшись, Марина забыла о своем директорском прошлом и пошла туда, куда, как она полагала, берут всех. В уборщицы.
В интернете нашла объявление клининговой компании: "Требуются клинеры, зарплата до 1000 евро в месяц". Ничего себе! А говорят, уборщицы зарабатывают копейки!
Дабы стать клинером, нужно пройти тест, ответить на вопросы о моющих средствах и правилах профессиональной уборки. Марина кое-как его прошла. Но уже устроившись в компанию, поняла, что работодатель в объявлении немного преувеличил. 1000 евро там и не пахнет.
Работа такая, что ты постоянно в разъездах. Вечером Марине пишет менеджер: быть в таком-то часу, по такому-то адресу, генеральная уборка однокомнатной. Марина на следующий день выезжает с огромным рюкзаком, в нем — моющие средства, тряпки, швабра и прочие нужные в хозяйстве предметы.
Приехав, принимается за дело. Моет светильники, полы, мебель, санузел. На это уходит минимум пять часов. Плюс на дорогу — два часа. Почти стандартный рабочий день.
А платят за такую работу около 25-30 евро. Этого хватит, чтобы прожить, но не хватит, чтоб дальше снимать квартиру в Таллинне и погасить долги перед налоговой и те, что скопились за период поиска работы.
В маленьком эстонском городе с работой еще хуже. Да и жить там негде: в родительской квартире обитают брат, его жена и их сыновья-школьники.
Ситуация, похоже, безвыходная.
***
Кто-то, возможно, скажет "Сама виновата. Учиться не хотела, работать не хотела, на мужа надеялась". Но такое может случиться и с тем, кто учится, с тем, кто строит более "правильные" планы на будущее.
И с тем, кто думает, что готов к любым сюрпризам, потому как умело управляет своей жизнью», - говорится в письме читательницы.
Оно опубликовано на сайте Zen.Yandex.ru.