Письмо читательницы: была женой и директором, а стала вдовой и уборщицей. Неудачный 2020 год

«Когда такие истории слышу, всегда вспоминаю странный разговор Берлиоза и Бездомного с интуристом на Патриарших.

Человек не может управлять собственной жизнью, потому как лишен возможности составить хотя бы приблизительный план даже на смехотворно короткий срок.

Нет, он, конечно, может запланировать поездку в Пярну и надеяться, что никакой кирпич ему в ближайшее время на голову не упадет (ведь кирпичи просто так никому на голову не падают).

Но у того, кто действительно управляет его жизнью, планы другие. И отдых Пярну в них не входит.

***

Марина три года была директором ресторана. Не таким директором, который сидит в кабинете и решает важные вопросы. А таким, который ставит подпись там, где ему укажут, и ездит в налоговую за бумажками, о предназначении которых имеет весьма смутное представление. И вообще, ничего не понимает в производственном процессе фирмы, директором которой называется.

Таких руководителей пруд пруди. Особенно в ресторанном бизнесе.

Муж Марины был управляющим. Она — гендиректором. Он управлял. Она подписи ставила. Время от времени наведывалась в заведение, пила кофе с важным директорским видом и исключительно от скуки отдавала указания персоналу: "Барную стойку протри!", "Спроси у гостя, может он еще что-то хочет!".

По образованию она была бухгалтером, но в бухгалтерии ничего не понимала. Окончив частный вуз, вышла замуж. Воспитывала дочь, готовила обед, гладила мужчине рубашки и только последние годы немного поработала.

Планы у них, конечно, были. Купить наконец квартиру (10 лет жили в съемной) и открыть целую сеть ресторанов. Но тут проклятая Аннушка разлила масло...

Муж Марины в тот день пришел на работу в одиннадцать часов. Поговорил с менеджером, что-то сказал закупщику, куда-то позвонил. И скрылся в своем кабинете. Примерно через полчаса бармен, менеджер и гости, поедавшие бизнесланч, услышали грохот.

Это упал управляющий.

Здоровый молодой мужчина. Скончался на месте. Сердце.

Так бывает.

Спустя месяц вылезли наружу проблемы с налоговой, о которых управляющий не говорил, а директор не знала по причине невежества.

Ресторан закрылся. Долги перед налоговой остались.

Теперь Марина была не директором, а безработной вдовой с ребенком и кучей проблем. Пришлось искать работу. По специальности.

Оказалось, никому не нужен бухгалтер без опыта, с дипломом вуза, которого уже не существует.

Марина пыталась устроиться администратором в салон красоты, но и там почему-то требовался опыт.

Марина решила, что если в чем и разбирается хотя бы малость, то в ресторанном бизнесе. Пусть не работала, но наблюдала.

Она хотела устроиться менеджером в ресторан, бар или кафе. Сходила в несколько заведений. Везде услышала вежливый, скрытый отказ: "Мы вам позвоним".