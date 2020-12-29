Письмо читательницы: парень позвал замуж на втором свидании, на третьем заговорил о ребенке. Он нормальный?

«В воскресенье погуляли по парку, пока не замерзли, потом он стал звать меня в гости. Я отказалась, аргументируя это тем, что мы еще мало знакомы. На что он мне выдал: "Не хочешь в гости, пошли тогда подадим заявление в загс". Я, конечно, приняла это за шутку – ну кто угодно бы так подумал на моем месте. Погуляли еще, посмеялись и разошлись по домам, договорившись о новой встрече. Неделю не виделись (было много других дел), и вот на днях снова встретились.

Первое, что я услышала: "Привет, жена!" Я пыталась перевести в шутку, типа, ты опять за старое?. А он в ответ: "Какие шутки? Я отвечаю за свои слова!" Тут мне стало как-то не по себе – раньше у меня такого не было. Дальше – больше, начались вопросы, сколько детей я хочу и кого больше – мальчика или девочку? Тут я совсем растерялась – чувствую какой-то подвох, но не пойму в чем он?

Не верю, что после двух свиданий можно разглядеть в совершенно незнакомом человеке свою половинку. Может, ему просто для каких-то целей нужно срочно жениться и он решил меня использовать? Честно говоря, не знаю, что и делать. Ссориться с ним нет причины, да и парень вроде неплохой, но его поспешность и серьезность намерений меня пугают», - рассказала читательница.

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