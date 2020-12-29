Актриса Эмма Робертс впервые стала матерью

О беременности Эммы, которая также является племянницей актрисы Джулии Робертс, стало известно в июне. Сама знаменитость подтвердила эту новость уже в конце августа. Позже Робертс призналась, что на протяжении многих лет она боролась с бесплодием.

По словам инсайдера, новорожденному малышу Эмма и Гаррет дали имя Родс. Об этом пишет Vulture, ссылаясь на источник.

Мама и малыш здоровы,

– говорится в сообщении.

Сама звездная мама пока не показала своего ребенка.