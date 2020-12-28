Поклонники отметили сходство жен Мартиросяна и Трампа

Недавно соцсети всколыхнули слухи о романе Мартиросяна с актрисой Яной Кошкиной. Супруга комика полностью опровергла данные о неверности шоумена и отметила, что она тоже является не последним человеком в мире звёзд. Светскую львицу очень возмутил тот факт, что «под раздачу», как правило, попадают только известные мужчины. Она также добавила, что тоже хотела бы стать героиней жёлтой прессы и прочесть о своём романе с Кошкиной, писал NEWS.ru.