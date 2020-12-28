Пн, 28.12.2020
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Поклонники отметили сходство жен Мартиросяна и Трампа

Жанна Левина и Гарик Мартиросян

ФОТО: Fadeichev Sergei/ITAR-TASS

Жена юмориста Гарика Мартиросяна Жанна Левина-Мартиросян часто экспериментирует с внешностью и фоторедакторами, а результатами делится со своими подписчиками. В некоторых образах Левина очень похожа на первую леди США Меланию Трамп, заметили подписчики.

Супруга комика поделилась снимком, очевидно, обработанном в фоторедакторе. На нём у Левиной-Мартиросян серебристые длинные волосы и творческий макияж, сообщает News.ru.

Припорошило снежком, ну, или просто поседела,

— пошутила женщина.

Поклонники отметили, что женщине идёт такой образ, а некоторые указали на растущее сходство россиянки с супругой американского президента Дональда Трампа.

Недавно соцсети всколыхнули слухи о романе Мартиросяна с актрисой Яной Кошкиной. Супруга комика полностью опровергла данные о неверности шоумена и отметила, что она тоже является не последним человеком в мире звёзд. Светскую львицу очень возмутил тот факт, что «под раздачу», как правило, попадают только известные мужчины. Она также добавила, что тоже хотела бы стать героиней жёлтой прессы и прочесть о своём романе с Кошкиной, писал NEWS.ru.

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