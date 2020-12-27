Похудевшая на 45 кг Джессика Симпсон показала фигуру в рождественской пижаме

После появления на свет малышки Берди 40-летняя актриса и певица решила взяться за себя: меньше чем за год Джес скинула 45 килограммов, повергнув в шок поклонников и тех, кто насмехался над формами звезды, сообщает Super.ru .

Однако, похудев практически вдвое, Симпсон не остановилась на достигнутом и, приведя в порядок самочувствие, стала достигать своей идеальной формы. В итоге за год Джессика обрела не только отличную фигуру, но и несколько жирных контрактов. К Рождеству она выложила милые фото в пижаме, которая еще больше подчеркнула шикарную фигуру, заставив комментаторов вновь удивляться силе воли и стремлениям Симпсон.