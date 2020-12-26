«Танцующий миллионер» впервые показал новорожденную дочь: «родилась с волчьей пастью»

«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки впервые стал отцом всего два месяца назад. Всю беременность его молодая возлюбленная, 25-летняя Шэрон Фонсека, танцевала рядом с ним на яхте, активно повторяя движения даже с объемным животом. Но последние несколько недель пара, обычно предпочитающая жить на виду у поклонников, неохотно обновляла соцсети. И на днях выяснилась причина такого затишья — маленькая дочка Джанлуки и Шэрон родилась с врожденным дефектом, сообщает Popcornnews.ru.



Об этом сами родители рассказали, появившись с маленькой Блу Иерусалим на обложке издания iHOLA!. На фото Вакки трогательно прижимает к себе малышку, а их нежно обнимает Фонсека.

«Мы счастливы, что вы наконец можете увидеть ее. Блу родилась с волчьей пастью», 3

— признался Джанлука.

Дефект не виден внешне — это расщелина неба. По словам Вакки, это случается довольно часто, с одним ребенком из 700. К счастью, паре повезло — медики вскоре проведут операцию и сделают так, чтобы изъян исчез и никак не мешал жить Блу.

«Но не у всех семей есть такая возможность, поэтому мы решили больше об этом рассказывать и поддерживать фонды, которые помогают таким семьям», 3

— добавил Вакки.