Эстонский специалист по гипнозу дала рекомендации, что обязательно стоит сделать перед началом следующего года

Марис Саар или Marissa - известный гипнотизер и терапевт на канале TV3, которая за годы помогла многим людям.
Марис признает, что для большинства 2020 год был годом больших проблем , оглядываясь назад, можно определенно сохранить позитивный настрой. «Конец 2020 года - отличное время для подведения итогов. Стоит посмотреть и понять, что действительно принес вам этот год. В конце года обязательно стоит помнить, что играть можно только теми картами, которые у вас есть. Другими словами, оглядываясь назад на этот год, помните, что вы тоже могли действовать только теми средствами, которые у вас были. К сожалению, мы склонны винить себя, а не хвалить, и это привычка, которую я определенно рекомендую изменить», - говорит Марис, делится портал Buduaar.
Гипнотизер советует нам быть более снисходительными к себе и сосредоточиться на том, чтобы получать наслаждение от жизни. «Хвалите себя просто за то, что вы можете делать все так, как можете. Отдыхайте! В спешке мы истощаем наши чувства и думаем с тревогой - мы забываем получать удовольствие, и теперь пришло время это вернуть», - признается он.
Наконец, Марис добавляет, что если вы чувствуете, что в вашей жизни есть время, когда она хочет что-то изменить, пусть будет так. Вы должны действовать согласно своим внутренним ощущениям.