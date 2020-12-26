Эстонский специалист по гипнозу дала рекомендации, что обязательно стоит сделать перед началом следующего года

Марис признает, что для большинства 2020 год был годом больших проблем , оглядываясь назад, можно определенно сохранить позитивный настрой. «Конец 2020 года - отличное время для подведения итогов. Стоит посмотреть и понять, что действительно принес вам этот год. В конце года обязательно стоит помнить, что играть можно только теми картами, которые у вас есть. Другими словами, оглядываясь назад на этот год, помните, что вы тоже могли действовать только теми средствами, которые у вас были. К сожалению, мы склонны винить себя, а не хвалить, и это привычка, которую я определенно рекомендую изменить», - говорит Марис, делится портал Buduaar.