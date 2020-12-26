Иностранцы пробуют эстонскую рождественскую еду: от чего их чуть не вырвало?

На эксперимент решились Alex, Zach, Kyle и Matt. Последний меньше всех пробыл в Эстонии, а именно меньше месяца. Остальные уже находятся в нашей стране от полутора лет до трех месяцев.

Американцы пробуют варенье из клюквы, маринованные грибы, маринованную тыкву, жареную тушеную капусту, холодец и кровяные колбаски.

Кроме того, программа Reporter также выяснила у местных иностранцев, что они думают об эстонской рождественской еде.

Чернокожий Раол сказал, что как только почувствовал запах квашеной капусты, ему поплохело. «Я подумал, как вообще это есть можно», - говорит мужчина. «Но когда попробовал, мне понравилось», - добавил он.

Китайский повар Хан Янг не смог съесть кусочек сыра: «Будто бы кусок мыла откусил», - прокомментировал он. А вот фруктовый смузи ему пришелся по вкусу.

Повар из Пакистана Фаррак Мансоор тоже попробовал смузи, и ему очень понравилось.

Больше всего иностранцев пугает квашеная капуста и кровяные колбаски, не все даже рискнули отведать эти блюда.