Иностранцы пробуют эстонскую рождественскую еду: от чего их чуть не вырвало?ВИДЕО!
Американское посольство в Эстонии поделилось веселым роликом у себя в Twitter о том, как американцы пробуют эстонскую рождественскую еду.
Американское посольство в Эстонии поделилось веселым роликом у себя в Twitter о том, как американцы пробуют эстонскую рождественскую еду.
На эксперимент решились Alex, Zach, Kyle и Matt. Последний меньше всех пробыл в Эстонии, а именно меньше месяца. Остальные уже находятся в нашей стране от полутора лет до трех месяцев.
Американцы пробуют варенье из клюквы, маринованные грибы, маринованную тыкву, жареную тушеную капусту, холодец и кровяные колбаски.
Кроме того, программа Reporter также выяснила у местных иностранцев, что они думают об эстонской рождественской еде.
Чернокожий Раол сказал, что как только почувствовал запах квашеной капусты, ему поплохело. «Я подумал, как вообще это есть можно», - говорит мужчина. «Но когда попробовал, мне понравилось», - добавил он.
Китайский повар Хан Янг не смог съесть кусочек сыра: «Будто бы кусок мыла откусил», - прокомментировал он. А вот фруктовый смузи ему пришелся по вкусу.
Повар из Пакистана Фаррак Мансоор тоже попробовал смузи, и ему очень понравилось.
Больше всего иностранцев пугает квашеная капуста и кровяные колбаски, не все даже рискнули отведать эти блюда.
Смотрите и узнайте, что им понравилось больше всего, а что было для них просто отвратительным!
Merry #Christmas and Happy Holidays from all of us at @USEmbTallinn! pic.twitter.com/AMELHVxqOO— USEmbassyTallinn (@USEmbTallinn) December 25, 2020