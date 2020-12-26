Диетологи рассказали, какое шампанское менее калорийное

По словам врача диетолога и эндокринолога Фатимы Дзгоевой брют, будучи сухим игристым вином, содержит меньше сахара, чем остальные разновидности шампанского, пишет Medikforum.ru.

«В нем меньше сахара, соответственно, меньше килокалорий», - рассказала медик в интервью.

Другой эксперт, ученый фармацевт Анна Кошечкина, напомнила что в ряду игристых вин различают экстра брют, брют, сухое, полусухое, полусладкое, сладкое. Эта классификация отражает содержание сахара и калорий – от наименьшей дозировки к самой высокой. Изначально шампанское – это только экстра брют, то есть, наиболее сухое и наименее сладкое, наименее калорийное.