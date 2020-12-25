«Кровища течет, челюсть съехала»: онкобольную Юлю Волкову избил любовник

У бывшей солистки группы «Тату» всегда была бурная жизнь. Уже в 16 лет она прославилась благодаря дуэту с Леной Катиной, а в 19 стала мамой. Сейчас дочери Юлии уже 16 лет, а еще у певицы есть 13-летний сын Самир.

Несколько лет назад Волковой поставили неутешительный диагноз: «рак горла». К счастью, болезнь вовремя обнаружили, но во время операции по удалению опухоли певице повредили голосовой нерв, она даже не могла говорить. Юлия несколько раз оперировалась в клиниках разных стран. В итоге ей удалось восстановить голос, но уже и речи не идет о том, чтобы он звучал, как прежде.

В новом выпуске шоу «Пусть говорят» Юлия Волкова рассказала о новом несчастье, которое с ней случилось. Не так давно она встретила мужчину, который жил в Турции. Двоих детей артистки он прекрасно принял. Но в какой-то момент Юлия Волкова поняла, что их роман обречен. К тому же тогда она узнала, что у нее рецидив рака.

Певица решила выяснить отношения по телефону. Она объяснила любовнику, что буквально разрывается между ним и детьми, что устала от постоянных перелетов. При этом ей предстояла очередная операция. Казалось, мужчина отреагировал спокойно на решение Волковой расстаться.

Через полгода он позвонил Юлии с предложением расставить все точки над i, к тому же у них было совместное жилье, а еще пригласил погостить на лето ее детей. Волкова отпустила дочь и сына вместе с няней в Турцию, вскоре приехала и сама Юлия. И вот тут случилось неожиданное. Когда Волкова вместе с детьми и няней шла по улице, ее кто-то окликнул, а затем на нее посыпались удары. Как объяснила на шоу Волкова, мужчина ее приревновал.

«Треск в голове. Ситуация жуткая. Я мобилизовалась. Понимала, что дети, надо что-то быстро делать. Потом няня мне рассказала, что я начала метаться по улице с криком «Врачей, полицию!». Кровища течет, челюсть съехала, я не могла разговаривать. Понимала, что у меня даже нет зубов»,

— рассказала Юлия Волкова, у которой затем диагностировали перелом лицевого сустава. Артистку прооперировали в Стамбуле. В клинике ей буквально собрали все лицо по частям — четыре пластины и 16 болтов. Полтора месяца Волкова питалась через трубочку. Тем не менее в полицию обращаться она не стала.