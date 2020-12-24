«Дом-2», где разбиваются сердца: самые громкие разводы телешоу, котрые запомнились навсегда

«Завершается самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу… Большой двухчасовой финал шоу выйдет на ТНТ 30 декабря», — сообщила пресс-служба канала. На ТНТ пояснили, что в выпуске от 23 декабря зрители смогут увидеть подробности закрытия шоу.
«Дом-2» задумывался как проект, в котором молодые люди строят свою любовь. Многим это удалось, но не все прошли испытание телекамерами, славой и семейной жизнью, поэтому развелись…
Самый первый развод: Ольга Кравченко и Александр Титов
Нижегородка Ольга Кравченко была в числе первых новоселов «Дома-2». Девушка приехала на проект за счастьем и очень скоро действительно нашла его в лице москвича Александра Титова. Это была первая пара, сложившаяся на проекте, и ребятам закатили пышную свадьбу в прямом эфире. Но обретенное счастье длилось недолго: буквально через неделю после торжества Александр вынужден был покинуть проект, а верная жена, не пожелав оставаться без любимого, последовала за ним.
Скоро родился сын Вовка, который, как полагала Ольга, укрепит их семью. Но, когда ребенку исполнилось два года, пара перестала жить вместе, а в 2009 году супруги развелись.
«Саша очень мало времени уделял мне и сыну, — вспоминает Ольга. — Если он был не на работе, то с друзьями, и в выходные в том числе. Жил в свое удовольствие и не особо заботился о материальном обеспечении семьи. А я с ребенком везде одна. Мое терпение лопнуло, когда его дома не было три дня. Я уехала домой в Нижний, а он и рад этому. Мне стало понятно, что Саше нужна не семья, а свободная жизнь. Мы расстались. Поначалу он поддерживал отношения с сыном, передавал какие-то деньги, а потом все сошло на нет. И если я за что и благодарна „Дому-2“, то за моего замечательного сына Вовку».
Самый тихий развод: Александр Нелидов и Наталья Павлова
Тихая, спокойная, очень гармоничная пара. Никаких драк, скандалов, публичных выяснений отношений. Александр Нелидов и Наталья Павлова были вторыми участниками телепроекта «Дом-2», сыгравшими свадьбу. Дело было в 2005 году. Но сразу после свадьбы Наталью выгнали из проекта, и супруг ушел за ней. Рассталась пара тоже тихо, без шумихи. Новость о разводе поклонники шоу узнали из блога Павловой.
Самый внезапный развод: Андрей Чуев и Татьяна Киося
Андрей Чуев пришел на «Дом-2» в 2008 году. Яркий, интересный, с чувством юмора, хотя и часто отличался резкими высказываниями в адрес других участников. Чуев дважды чуть не сыграл свадьбу на проекте. Однако, однажды подравшись с Романом Третьяковым, он был изгнан из проекта. В феврале 2009 года Чуев вновь вернулся на периметр, но уже с девушкой по имени Таня Киося. Они жили на шоу недолго и, покинув проект, сыграли свадьбу. В браке родилась дочь Лиза. Но в 2015 году Чуева вновь потянуло на «Дом-2». Оказалось, он расстался с Таней и решил вновь строить любовь.
Самый быстрый развод: Евгений Руднев и Либерж Кпадону
Они шли к свадьбе на проекте стремительно, но неровно. Молодой человек шесть раз делал предложение Либерж. Но девушка хотела выйти замуж тогда, когда будет готова. В итоге она уступила натиску Жени. Свадьба состоялась в декабре 2014 года прямо на съемочной площадке. Сразу после Нового года отношения в паре резко испортились. И все из-за ювелирного магазина — подарка родителей Либерж на свадьбу. Новоиспеченные владельцы никак не могли договориться о том, как вести бизнес. Молодые ругались по поводу и без. Точкой невозврата стало поведение Руднева. Будучи женатым человеком, он стал приставать к девушкам и загулял прямо на проекте. Терпение Либерж лопнуло.
В июне 2015 года, спустя всего шесть месяцев, они снова стали свободными людьми. В течение пары месяцев оба покинули проект. Евгений — за скандал со съемочной группой на Сейшелах. Либерж — по собственному желанию.
Самый эпатажный развод: Екатерина Токарева и Венцеслав Венгржановский
Пара запомнились зрителям и участникам «Дома-2» как одна из самых эпатажных. Их отношения не обходились без ссор, драк и взаимных обвинений. Но, как говорится, от любви до ненависти один шаг. И уже в канун нового, 2012 года пара заключила брак. Однако отношения под прицелом телекамер продлились недолго. Менее чем через полгода Токарева и Венгржановский развелись: причиной разногласий стал финансовый вопрос. Супруги не смогли договориться, кому достанется контроль над семейным бюджетом.
Самый скандальный развод: Рита Агибалова и Евгений Кузин
История Риты и Жени началась в 2008 году. 18-летняя Агибалова пришла на проект к другому участнику, Андрею Черкасову. Но по-настоящему очаровал ее весельчак из Новороссийска Женя Кузин, и пара начала строить отношения. Вся страна наблюдала за букетно-конфетным периодом, ссорами и примирениями влюбленных. И вдруг неожиданная новость: Рита, первая из участниц проекта, беременна! Счастливый Женя тут же сделал предложение. Свадьбу сыграли в мае 2009 года прямо на реалити-шоу, а 15 декабря (в день рождения Кузина) у супругов родился сын Митя.
Но идиллия продолжалась несколько месяцев. Оказалось, у Кузиных накопилось много претензий друг к другу — и денег Женя мало зарабатывает, с сыном проводит недостаточно времени, с тещей воюет. Развод в марте 2011 года, уход с проекта. Потом еще одна попытка воссоединения — и снова неудача.
Не сошлись интересами: Нелли Ермолаева и Никита Кузнецов
Изначально Нелли пришла на проект покорить Рустама Солнцева, но в итоге выбрала Никиту Кузнецова. Яркая пара ссорилась и мирилась, наполняя телеэфир бурными страстями.
14 февраля 2011 года Нелли и Никита поженились. Свадьбу отмечали в Вероне. А в августе того же года пара покинула проект.
Однако в браке бывшие участники проекта продержались всего год. В 2012-м по инициативе Нелли они расстались. Причина: Нелли не нравилось, что муж не поддерживал ее карьеру в шоу-бизнесе. А летом 2013 года пара официально развелась.
Главное разочарование: Мария Круглыхина и Сергей Адоевцев
В первый раз Мария Круглыхина пришла на проект к Маю Абрикосову. Но тогда уже звездный участник телестройки отверг ее. Через неделю Мария ушла из «Дома-2».
За пределами проекта Круглыхина познакомилась с Сергеем Адоевцевым, который позже прославится как Сергей Палыч. Они начали жить вместе, но потом Сергей сбежал на «Дом-2», и Мария последовала за ним.
В 2010 году пара поженилась. Свадьбу отмечали в периметре «Дома-2». Однако долго продержаться на проекте в новом статусе ребятам не удалось — по результатам голосования им пришлось покинуть шоу. Они прожили вместе шесть лет. В 2013 году Мария родила дочь Лизу. А спустя еще три года подала на развод. Мария призналась, что ее избранник совсем не интересовался ребенком и не подходил на роль ответственного мужа.
Развод из-за измены: Евгения Феофилактова и Антон Гусев
Евгения Феофилактова пришла на «Дом-2» в 2009 году и сразу привлекла к себе всех красавчиков телестройки. До Антона Гусева у нее были три романа на проекте. Спустя три месяца отношений Антон сделал Евгении предложение. Как оказалось, причиной столь внезапной свадьбы стала беременность Гусевой. Вскоре в семье родился сын Даниэль. Гусевы решили вернуться на проект, но начались ссоры с другими участниками, и семейство покинуло «Дом-2».
Гусевы занялись бизнесом, открыли магазины одежды по всей стране. Дела шли в гору. Однако спустя 4,5 года Евгения и Антон разошлись. Причиной развода стала измена Гусева. Антон закрутил роман с другой бывшей участницей проекта Викторией Романец. Узнав об этом, Евгения подала на развод.
Дважды разведены: Алиана Устиненко и Александр Гобозов
Алиана появилась на проекте «Дом-2» в январе 2013 года. Изначально девушка была настроена завоевать душу и сердце Олега Майами. Но у нее ничего не получилось. Судьба очаровательной волгоградки изменилась полгода спустя, когда на телестройку пришел Александр Гобозов и дал понять, что имеет на девушку самые серьезные виды. Отношения развивались стремительно, и в октябре того же года Алиана призналась, что ждет ребенка от возлюбленного.
Как настоящий джентльмен, Александр сделал девушке предложение. Они официально узаконили отношения в ноябре 2013 года, а мае 2014-го у них родился сын Роберт. Но потом отношения пары разладились, поводом стали измена Александра и жизнь под постоянным прицелом видеокамер. «Я поначалу была в эйфории. Поэтому и бросилась в омут с головой, не замечала того, на что следовало бы обратить внимание до замужества, — вспоминает девушка. — Все-таки нужно было узнать человека поближе, увидеть все его недостатки и сделать вывод, готова ли я с ними мириться».
Алиана долго не могла решиться на крайний шаг — документы на развод она подавала и забирала несколько раз. Официально возлюбленные развелись в апреле 2015 года. Позже Алиана и Александр покинули проект, однако спустя год сошлись вновь и даже сыграли вторую свадьбу. Но хватило их лишь на год. В 2017-м супруги вновь развелись.
Самый долгий развод: Ольга Ветер и Глеб Жемчугов
Они познакомились в Манчжурии (Китай): Глеб был арт-директором клуба, куда Ольга устроилась танцовщицей. Девушка сразу понравилась парню, и он предложил ей встречаться. Вскоре Глеб понял, что влюблен в красивую и стройную сибирячку. В октябре 2014 года молодые люди сыграли свадьбу, а в марте 2015 года у супругов родился сын, которого назвали Михаилом. А спустя некоторое время девушка заподозрила мужа в неверности. Но терпение и любовь помогли Ольге простить возлюбленного.
— Измены не было, — говорила «Антенне» молодая женщина. — Были флирт и переписка. Глеба я простила, потому что люблю мужа, у нас есть ребенок, и мне просто не хотелось рушить семью. В августе 2016 года Ольга выиграла на проекте «Дом-2» конкурс на звание «Человек года» и получила в подарок квартиру в Москве. Но осенью отношения между Ольгой и Глебом накалились до предела, супруги постоянно ссорились и выясняли отношения. 21 октября женщина ушла из «Дома-2».
— Я в Москве, — рассказала Ольга, — в квартире, которую выиграла в конкурсе. Сын сейчас ходит в детский сад, впереди много планов. С Глебом мы общаемся исключительно по делам, по поводу ребенка. Он помогает нам финансово.
Глеб пытался найти новую любовь на «Доме-2», однако участница, за которой ухаживал Жемчугов, отвергла его. В январе 2017 года Глеб покинул шоу и в том же месяце развелся с Ольгой.
Оба виноваты: Элла Суханова и Игорь Трегубенко
Элла Суханова и Игорь Трегубенко прожили в браке около двух лет. В 2016 году пара выиграла конкурс «Свадьба на миллион» в рамках «Дома-2». Вместе покинули шоу. Свадьбу праздновали дважды — в Москве и на Мальдивах. Однако в феврале 2018 года стало известно, что Элла и Илья официально расторгли отношения. Расстались мирно, без обид. Даже общую квартиру, купленную в браке, поделили без обиняков. Элла призналась, что они оба виновны в случившемся.
Печальный конец красивой истории: Таня Мусульбес и Витя Литвинов
Татьяна и Виктор были одной из самых красивых пар проекта. Свою свадьбу они устроили дважды: в январе 2018 года на Сейшелах, вторая — в августе в Москве. Увы, но брак продержался меньше года. В одном из интервью Татьяна рассказала, что нашла в телефоне мужа переписки с другими девушками. Сообщения были интимного характера, и это, безусловно, послужило одним из главных факторов на пути к разводу. Виктор же в откровенном интервью рассказал об истинных причинах расставания с Таней Мусульбес. Как оказалось, он стал ей просто неинтересен.