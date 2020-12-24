Специалисты рассказывают, как выбрать лучшую селедку к новогоднему столу

Исполнительный директор российской компании «Рыбная ассоциация» Александр Фомин рассказал, как выбирать селедку к Новому году. Об этом сообщает радио Sputnik. По его словам, рыба должна быть упругой и крепкой.
В большинстве случаев лучше приобретать цельную рыбу и самостоятельно разделывать ее. «Для селедки под шубой вряд ли нужны какие-то соусы и добавки, вам нужна просто соленая классическая селедка. В той сельди, которая кусочками продается в банках, бывает еще и масло, но это не так страшно. Но если в рыбе в качестве добавок есть сорбиновая или бензойная кислота, она точно не нужна», — пояснил эксперт.
Фомин отметил, что слабосоленая селедка быстрее портится, поэтому в рыбу добавляют консерванты. Разделанная и упакованная селедка хранится от 30 до 45 суток в зависимости от упаковки. «Если селедка в вакуумной упаковке, то хранится она, соответственно, дольше. Если селедка в банке просто закрыта крышкой, то ее можно есть не более месяца с даты изготовления».
Исполнительный директор «Рыбной ассоциации» призвал брать филе сельди в вакуумной упаковке, так как продукт не соприкасается с кислородом и не окисляется. При выборе сельди в пластиковых банках важно следить за герметичностью упаковки. Эксперт также напомнил о важности срока годности продукта.