Письмо читательницы: муж в церкви встретил другую. Как Бог мог допустить такое?

«Несколько лет назад у мужа начались неприятности, причем сразу по всем фронтам: в бизнесе прогорел, машину разбил, да и здоровье пошатнулось на фоне постоянных стрессов. Он запил, впал в депрессию – я уж и не знала, как его из этого состояния вытащить. Но тут один из друзей посоветовал ему сходить в церковь, и муж неожиданно согласился.

Стал посещать службу каждое воскресенье, да и по будням нередко задерживаться – говорит, занимается богоугодными делами. Я лишних вопросов не задаю – главное, что перестал пить и лежать на диване, уставившись в потолок. Устроился на работу, заработки, конечно, не те, что были раньше, но и на том спасибо. Недавно я сама решила зайти в храм, поставить свечку за здравие родителей. И совершенно случайно увидела своего мужа, который помогал какой-то женщине ухаживать за церковной клумбой. Вроде бы ничего странного, но мне не понравилось, какими влюбленными глазами он на нее смотрел.

Решила я за ними проследить, и подозрения оказались не напрасны: после церкви муж проводил ее домой и зашел на огонек. Не знаю, чем они там занимались, да это и неважно. Главное, что он мне врет самым наглым образом. Дома, когда я его спросила, почему задержался, сказал, что помогал другу чинить машину. До этого рассказывал, что заезжал к отцу, а его там не было.

Врет и глазом не моргнет, праведник. А я по ночам реву в подушку от обиды и не знаю, что теперь и делать. Скандал устраивать боюсь – вдруг снова запьет или, еще хуже, уйдет из дома. А у меня двое детей (старший сын – от первого брака), и как я сама их на ноги поставлю? Раньше пошла бы в церковь помолиться, чтобы Бог вразумил моего супруга. А сейчас в душе пустота – ну как Господь допустил такое вероломство, и еще и в стенах святого храма?!» - плачет Анастасия.

Уважаемые комментаторы, помогите, пожалуйста, женщине советом. Как ей быть и что делать?