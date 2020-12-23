Асмус сообщила новые детали развода с Харламовым

Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе весной этого года. Слухи о том, что в паре не все гладко, ходили давно, но влюбленные упорно опровергали эти домыслы. Однако в итоге Гарик и Кристина перестали скрывать, что разошлись еще зимой прошлого года.

На развод пара подала далеко не сразу. Супруги официально перестали быть мужем и женой лишь осенью этого года. При этом поклонники пары до сих пор считают их развод ошибкой и даже призывают Асмус вернуться к мужу, так как якобы видят по ее фотографиям, что она скучает. Такие комментарии раздражают Кристину.

«Что вы несете? Чужая семья — потемки 100%. Я устала, ушла от мужа и счастлива. Вам посоветовать, как жить и что делать? Я же наверняка лучше знаю», — заявила Асмус в ответ подписчикам.