Значит, любит: Агата Муцениеце призналась, что ей нравилась, когда Прилучный бил ее

Уйти от Павла Агата решилась после того, как он неоднократно поднимал на нее руку. Ссоры стали в их семье обычным делом, отношения накалились до такой степени, что актриса больше не смогла терпеть. Знакомые Павла говорят, что у него взрывной характер - он заводится с пол-оборота. Но в последнем выпуске «Честного развода» Агата неожиданно призналась, что поначалу ей нравилась агрессивность Прилучного.

Гостьей Муцениеце стала актриса и балерина Анастасия Меськова. Во время интервью она откровенно призналась, что ей сначала нравилось, что ее бывший муж Александр был «немножко хулиганом». И лишь со временем она осознала, что это может быть опасно. «Изначально это история из разряда: «Ой, он немножко хулиган, но мне это даже нравится». Но только это потом в жизни проглядывается», - рассказала Меськова.

Агата призналась, что очень хорошо понимает собеседницу, потому что ее тоже поначалу заводил агрессивный стиль поведения ее бывшего мужа. «Я анализировала и поняла: мне реально нравилось то, что он агрессивен в отношении людей. Но когда это повернулось в мою сторону, я офигела!» - рассказала Агата, чей брак распался из-за домашнего насилия.

К слову, в юношеские годы Прилучный занимался боксом. Во время тренировок получил около десяти сотрясений мозга. В 2001 году, когда ему было 14 лет, Павел стал кандидатом в мастера спорта России по боксу решил завязать с рингом. Но привычка чуть что пускать в ход кулаки у актера осталась.

В том же выпуске «Честногно развода» Муцениеце рассказала, что именно сейчас, впервые после расставания с мужем, она чувствует себя по-настоящему счастливой. Она сосредоточилась на карьере, на доме и детях, и наконец-то находит время на себя. «Я сейчас, кстати, начала наконец чувствовать себя счастливой. Я просыпаюсь каждое утро, радуюсь солнышку, облачкам, природе. Я рада, что живу. Я обжила свою квартиру, и мне стало здесь очень уютно, хорошо и спокойно. Я нахожусь сейчас на пути к самопознанию. Я слышу себя, это очень важно», - рассказала Агата.

Несмотря на то что ее бывший муж уже завел новую девушку - он встречается со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович, сердце Агаты по-прежнему свободно. Муцениеце призналась, что не торопится снова замуж, потому что боится снова быть обманутой. «Я не хочу оказаться женой: мол, вот я уснула, а он давай строчить кому-то», - сказала Агата, подтвердив тем самым, что ее брак распался в том числе и из-за неверности Прилучного.