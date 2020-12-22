Без операции не обошлось: у известных эстонских блогеров родился второй ребенок

Пара светских блогеров Marimell, также известная как Мари-Лийн Альберс и Меэлис Томсон, которые, как и все родители, с нетерпением ждали появления на свет нового члена семьи, наконец-то, сообщили, что 20 декабря этого года у них родилась дочь.
«К сожалению, поскольку роды пошли не по плану, Мари-Лийн в настоящее время восстанавливается после операции в больнице и находится под наблюдением врачей», - говорит Меэлис. - Я видел ребенка, и я был с женой во время родов. Мы поделимся большим количеством информацией через наши каналы, когда будем к этому готовы», - говорит Меэлис. Об этом пишет портал Kroonika.
Хедон, которому скоро исполнится шесть лет, растет в семье пары, которая очень взволнована и не может дождаться, когда его мать и сестра вернутся домой. «Сегодня он начал собирать свои игрушки и завещать их сестре», - делится, улыбаясь, Меэлис.