Без операции не обошлось: у известных эстонских блогеров родился второй ребенок

«К сожалению, поскольку роды пошли не по плану, Мари-Лийн в настоящее время восстанавливается после операции в больнице и находится под наблюдением врачей», - говорит Меэлис. - Я видел ребенка, и я был с женой во время родов. Мы поделимся большим количеством информацией через наши каналы, когда будем к этому готовы», - говорит Меэлис. Об этом пишет портал Kroonika.