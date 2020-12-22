Письмо читательницы: столько лет ходила в гости и не подозревала, что мне там совсем не рады

Есть у меня давняя подруга, мы знакомы еще с молодости. Я раньше замуж вышла, она позже. Но я, прожив с мужем 16 лет, развелась. А она до сих пор замужем. Хотя, я думала, что это ее брак долгим не будет, так как суженный ее гулякой был.

Помню, сколько слез она из-за него пролила. Уходила от него несколько раз с маленьким ребенком. Как-то раз среди ночи ко мне зареванная приехала – поскандалили они тогда сильно, она его прямо в своей квартире с другой застала.

Но все это как-то перемололось, улеглось. Он вроде с возрастом остепенился. Я всегда на ее стороне была. Поддерживала ее, когда она от него уходить собиралась или уходила. Не осуждала, когда она снова к нему возвращалась.

В последние годы все совсем утихомирилось.

Подруга часто к себе в гости звала, особенно на праздники. Я не такой уж любитель по гостям ходить, мне и дома всегда комфортно. А она постоянно говорила – ну что тебе одной дома делать в праздник, приходи к нам, у нас компания, весело, душевно.

И действительно, мне у них хорошо была. Муж ее, хоть с нами долго никогда не сидел, но относился ко мне всегда вежливо, приветливо.

Если шла в гости к ним, всегда гостинцы приносила, с пустыми руками не приходила.

Я подругу тоже к себе приглашала, но она часто отказывалась, оправдываясь делами, занятостью.

И только недавно я узнала истинную причину и истинное отношение ко мне в доме подруги.

У меня день рождения был. Я решила справить дома, по-тихому. Да и куда сейчас идти – этот вирус кругом. Позвала только сестру и подругу. Посидели втроем, сестра ушла раньше, мы с подругой остались. Распили с ней еще одну бутылочку винa, развезло нас, языки-то совсем развязались.

Тут ее благоверный звонит, чтоб домой шла. А мы так хорошо, душевно сидели, я хотела, чтоб она у меня ночевать осталась. Говорю, дай трубку, скажу чтоб не переживал, утром на такси посажу.

Она ему что-то буркнула, и мне говорит – не надо тебе с ним разговаривать, раздражать его еще больше.

– В смысле, раздражать? – спрашиваю я.

И тут подруга выдала, что оказывается, муж ее меня давно не любит и не рад мне в их доме, потому что я разведенка. И жену свою ко мне не хочет лишний раз пускать. Поэтому она ко мне и редко приходила – он ей запрещал.

Вот так новость!

Оказывается, все это время мне были не рады, а я, глупая, и не подозревала. Зачем же тогда в дом к себе приглашали?

Подруга призналась, что она-то мне всегда рада, а вот он не хочет, чтоб мы дружили, но раз уж видимся, так лучше у них дома под его присмотром.

– А чего он боится-то? – полюбопытствовала я.

Подруга ответила, что он считает – у замужней женщина должна быть только замужние подруги. И общих интересов у замужней со свободной быть не может.

На подругу я не в обиде, но все это мне было очень неприятно. Я не ожидала такого. Конечно, больше я к ним в дом не пойду. Подруге сказала, если захочет со мной встретиться, то добро пожаловать ко мне домой, или увидимся в кафе.

Размышляла потом о том, почему мужчина так думает в отношении незамужних подруг. Вижу только одно логическое объяснение – боится, что его супруга захочет такой же свободной, независимой и счастливой жизни, какая сейчас у меня. Ведь он ей такую жизнь дать не может.