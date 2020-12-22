Письмо читателя: мне 55. Рассказываю, почему нормальный мужчина никогда не выберет худую женщину. Мой опыт и мнение

В современном мире сложились достаточно жесткие стандарты красоты. Женщин обязуют следовать им вопреки их желанию. Хочешь быть успешной и пользоваться популярностью у мужчин? Придется делать так, как хочет общество.

Не так много лет назад пошел тренд на худых. Теперь, чтобы считаться красивой, женщина обязательно должна мало весить. И дам с формами перестали считать привлекательными. Я абсолютно не согласен с этим.

Считаю, что каждый человек красив по-своему, все мы разные, но у всех есть свои привлекательные черты. Кроме того, я наоборот убежден, что ни один нормальный мужчина не выберет себе в избранницы худышку, которая весит чуть больше 40 килограммов. Женщины в теле гораздо лучше подходят для отношений. Сейчас объясню, почему я так считаю.

Пышные дамы вкусно и много готовят. С такими не проголодаешься, они и сами не прочь хорошенько поесть, поэтому готовят отменно и много, чтобы их мужчина всегда был сытым. Любой мужик обожает вкусно поесть.

С такими не будешь голодать и сидеть на диетах. В отличие от худышек, которые постоянно следят за своим питанием, пышные дамы любят поесть. С такими не придется голодать и сидеть на диетах, в отличие от худых женщин, которые только и едят, что овощи и крупы, и считают каждую калорию, а еще любят участвовать во всяких интернет-марафонах для похудения, которые на самом деле не дают никаких гарантий.

С такой можно и пиццы ночью поесть, и мороженого, и не переживать, что за это на тебя будут ругаться.

Пышные дамы менее требовательны. Они понимают, что далеко не идеальны, поэтому и сами не предъявляют серьезные требования, в отличие от худых дам, которые имеют высокое мнение о себе и ищут идеального мужчину.

Для себя я понял, что женщины с небольшим лишним весом гораздо лучше, чем те, которые имеют отменную фигуру. С такими и жить проще, и отношения крепче.