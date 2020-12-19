Завидный холостяк: самый свободолюбивый знак Зодиака

5 место — Стрелец

Отрицая всякого рода власть женщины над мужчиной, очень часто именно Стрельцы остаются коротать серые будни в одиночестве, выбирая дело всей жизни вместо семейного очага. Гордый нрав этого знака зодиака способен сыграть злую шутку в отношениях этих темпераментных и крайне разносторонних личностях.

4 место — Козерог

При всей видимости идеального мужчины, пользующегося бесконечным успехом у женского пола, Козерог рискует не услышать крики «горько». Почему? Он слишком свободолюбив и грядущее событие в виде создания семьи, может не вписаться в его планы. В данном случае все будет зависеть от женщины и ее мудрости.

3 место — Лев

Судьбу Льва очень часто решает первый опыт серьезных отношений. Если, увы, он был отрицательным, то велик шанс не решиться больше на такой отчаянный шаг, как брак. Остается надеяться на собственный внутренний стержень и мудрое окружение в виде близких друзей и родных, пишет Starhit.

2 место — Весы

Взвешивая «за» и «против», он выберет «против» в тому случае, если: не будет искренне влюблен или будет внутреннее сомнение, или это будет противоречить его планам на будущее.

1 место — Рак