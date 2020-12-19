Навка восхитила поклонников стильной юбкой мидакси с пайетками

Татьяна Навка вновь вызвала восхищение поклонников своим умением стильно одеваться. Олимпийская чемпионка пришла на Радио «Комсомольская правда» для новогоднего интервью.
/Фигуристку сопровождала Тина Канделаки, которая презентовала появление 45-летней жены пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова как «новогодний подарок» для редакции, которого ждали «целый год». Обе звезды приняли участие в беседе с журналистами.
Получился позитивный, искромётный и местами серьезный разговор двух таких разных, но успешных, каждая в своей сфере, женщин!
— оценила интервью спортсменка, пишет News.ru.
Для эфира Татьяна Навка надела белую рубашку и чёрную юбку длины мидакси с блестящими пайетками. Поклонники сразу оценили стильный образ спортсменки и осыпали её комплиментами.
«Татьяна, какая вы позитивная и роскошная женщина!», «Танюшка, юбка огонь», «Юбка шикарная!», написали в комментариях пользователи.