Вс, 20.12.2020
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Навка восхитила поклонников стильной юбкой мидакси с пайетками

Татьяна Навка

ФОТО: Erlend Staub / Erlend Štaub/Scanpix Baltics

 Татьяна Навка вновь вызвала восхищение поклонников своим умением стильно одеваться. Олимпийская чемпионка пришла на Радио «Комсомольская правда» для новогоднего интервью.

/Фигуристку сопровождала Тина Канделаки, которая презентовала появление 45-летней жены пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова как «новогодний подарок» для редакции, которого ждали «целый год». Обе звезды приняли участие в беседе с журналистами.

Получился позитивный, искромётный и местами серьезный разговор двух таких разных, но успешных, каждая в своей сфере, женщин!

— оценила интервью спортсменка, пишет News.ru.

Для эфира Татьяна Навка надела белую рубашку и чёрную юбку длины мидакси с блестящими пайетками. Поклонники сразу оценили стильный образ спортсменки и осыпали её комплиментами.

«Татьяна, какая вы позитивная и роскошная женщина!», «Танюшка, юбка огонь», «Юбка шикарная!», написали в комментариях пользователи.

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