Письмо читательницы: я беременна третьим ребенком от мужа, но все продолжаю мечтать о любовнике

«У меня есть муж и двое детей, а также есть любимый, который работает детским тренером по теннису. Отношения у нас с ним уже шесть лет. Ради него бросила работу, чтобы просто быть рядом с ним и смотреть, как он занимается с детьми. Он заботлив, умен, обожает детей, вдали от него я начинаю задыхаться, но он женат, есть ребенок, он крайне порядочен, семью никогда не бросит, жену уважает, во мне тоже воспитал чувство безграничной ответственности к семье, пишет Клео.

В какой-то момент я поняла, что схожу с ума от любви, хотела все рассказать его жене, чтобы отпустила его, но не решилась. Начала заниматься собой, решила вернуться на работу, чтобы не сойти с ума. Я даже пошла на то, чтобы снова забеременеть. И вот, у нас с мужем скоро будет третий ребенок. Думала, это отвлечет мысли от него, перестала показываться на тренировках, детей туда водит няня, но теперь я превратилась в тень. Ничего не надо, живу воспоминаниями о нем, о его голосе, прикосновениях, улыбке, боясь, что, когда ребенок родится, и я смогу снова быть рядом с ним, он забудет меня: вокруг него много женщин, и все смотрят на него с обожанием.