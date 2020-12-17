ТОП-10 новогодних подарков этого года в Эстонии

«Разумеется, в корзине с покупками к праздникам преобладают товары для детей – большие мягкие игрушки, различные игрушки брендов L.O.L и Nerf, а также настольные игры, такие как Scrabble и Pictionary Air», – говорит директор по закупкам Prisma Тынис Томингас. Огромной популярностью пользуются товары, связанные с Сипсиком – CD-диски, книги и игрушки. Нельзя не упомянуть и абсолютный хит этого года – PlayStation 5. По словам Томингаса, в магазины поступило ограниченное количество долгожданных консолей, которые были мгновенно распроданы. Однако есть надежда, что дополнительное количество консолей PlayStation 5 появится в магазинах уже в начале нового года.

«По сравнению с прошлым годом значительно увеличилось количество покупок в двух товарных группах», – говорит Томингас. В частности, наибольший рост в этом году показали электронные девайсы. Наибольшим спросом пользуются колонки, наушники и веб-камеры JBL. «Можно упомянуть о большом интересе к детским книгам, особенно к развивающим», – добавляет Томингас.

В интернет-магазине Prisma первое место по популярности занимают продовольственные товары. Большим спросом пользуются фрукты и овощи, мясные продукты и продукты длительного хранения. «Популярны и такие практичные товары, как маски, батарейки, фонарики, дрова и все необходимое, для разведения огня», – говорит Томингас. По данным Prisma, в последнее время повысился интерес к гирляндам, рождественским напиткам и мини-сладостям. Среди игрушек, имеющихся в ассортименте e-Prisma, большой интерес вызывает, к примеру, модульный дом Duplo.

«Если проанализировать весь год, то наибольшим спросом в наших магазинах пользовались одноразовые медицинские маски, а также многоразовые защитные маски из различных материалов».

По статистике, 23 декабря в магазинах больше всего покупателей за весь праздничный период. «Чтобы в этом году сделать покупки безопаснее, в период с 18 по 24 декабря все магазины Prisma будут работать круглосуточно. Более продолжительные часы работы позволят сделать необходимые покупки поздно вечером или рано утром, когда в магазине меньше людей, чем обычно. Благодаря просторным проходам между стеллажами наши клиенты могут сохранять безопасную дистанцию», – говорит Томингас.

ТОП-10 новогодних подарков из Prisma

1. Настольная игра Pictionary Air

2. Настольная игра Scrabble

3. Игрушки бренда L.O.L

4. Большие мягкие игрушки в виде животных

5. Игрушки бренда Nerf

6. Детские книги

7. Мягкая игрушка «Сипсик»

8. Книга «Сипсик»

9. CD «Сипсик»

10. Колонки JBL