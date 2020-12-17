Визажист из Казани раскрыла, как пьяная Бузова издевалась над ней во время работы

Сначала визажист думала, что все они «милые и пушистые», однако три года назад ей довелось поработать с артисткой, которую она назвала О. Б. И опыт оказался не самый приятный. Пользователи сразу поняли, что речь идет об Ольге Бузовой, несмотря на то, что Эльмира закрыла певице глаза на фото черной полосой.

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Проблемы начались с первых минут — когда Эльмира приехала к Бузовой в отель, о чем договорилась с организатором. «Я же сказала подъезжать в концертный зал в гримерку! Что ОНА здесь делает?!» — сразу закричала звезда, даже не поздоровавшись с Эльмирой. В итоге визажистке пришлось уехать и ждать около двух часов. Однако на этом трудности не закончились. Вскоре ведущая «Дома-2» заявила, что хочет, чтобы ей поменяли стул, на котором ее будут красить.

Увидев высокий барный стул, на котором я планировала ее красить, она начала нервно кричать своим: «Я не буду на этом сидеть! Принесите НОРМАЛЬНЫЙ стул!» Поэтому красить на высоком сиденье мне не удалось, пришлось стоять на коленках и красить в три погибели. Но на «обслугу» же всем ***», - пишет Эльмира Первякова.

ФОТО: Instagram

Среди особых требований певицы было и еще одно: принести ей какой-нибудь напиток покрепче. А потом артистка окончательно решила расслабиться и прямо во время нанесения макияжа принялась за кальян.

«Самое веселье началось, когда она попросила налить ей что-то «покрепче». После чего находиться в десяти сантиметрах от ее лица и делать макияж было достаточно тяжело из-за терпкого запаха, похожего на коньяк с чаем. <...> Кульминацией этой ситуации стал кальян. Мне приходилось работать с человеком, который выдыхал клубы дыма прямо мне в лицо», - вспоминает Эльмира Первякова