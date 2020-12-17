Анна Курникова поделилась новыми снимками двойняшек и младшей дочери

Анна не торопилась рассказывать о беременности, поэтому появление у нее детей вызвало удивление у поклонников по всему миру. Впервые мамой супруга сладкоголосого Энрике Иглесиаса стала 16 декабря 2017-го — тогда у нее родились двойняшки Николас и Люси. В конце января 2020-го у спортсменки появилась дочь Мэри.

И вот вчера первенцам блондинки исполнилось три года. В четь этого события Аня поделилась их фото, не забыв также показать, как выглядит их сестренка.

Люси исполнилось три года

Напомним, Анна Курникова и Энрике Иглесиас вместе уже давно — примерно с начала нулевых. С самого начала пара предпочла не афишировать отношения. Влюбленные скрыли от публики и свою свадьбу.

Сын Анны и Энрике, Николас

К слову, до отношений с певцом Анна пользовалась большой популярностью у мужчин. Так, недавно выяснилось, что Курникова умудрялась одновременно встречаться с хоккеистами Сергеем Федоровым и Павлом Буре. «Я читала, что она обручилась с Буре, а потом я пришла в раздевалку и такая думаю: «Стоп, это же Федоров!» Я чуть не умерла, это все было так смешно. По-моему, она сама не знала, чего хочет, и в итоге ситуация вышла из-под контроля. И вообще я сомневаюсь, что она готова пройти к алтарю», — рассказывала как-то американская теннисистка Линдсей Дэвенпорт.