Как устроить несоветское застолье: альтернативное меню на Новый год-2021

Новогодний стол – это сродни таблицы умножения. Поясним: мы даже во сне можем сказать, сколько будет шестью четыре. Так и с новогодним столом: мы знаем, что на нем будут красоваться курицы, оливье, "шуба", бутерброды. И даже больше, алгоритм их расстановки на столе тоже не меняется. Например, у моих родителей всегда так: курица по центру, с обеих ее сторон по салату, бутерброды где-то на краю стола. Узнаете картину? Такое себе наследие советского прошлого, пишет Сегодня.