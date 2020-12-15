СКАЗОЧНОЕ БАЛИ ⟩ Эстонская инстадива показала свои соблазнительные формы в крошечном бикини

Блогер и любительница путешествий Катри Катс подлила масла в огонь страстей - она опубликовала в Instagram жаркий и возбудивший многих снимок. Катри опубликолва фото, сделанные на райском острове Бали. Красотка в крошечном бикини, которое с трудом рассматривается, принимает душ, соблазнительно изогнув тело. По словам Катри, она любит принимать душ на открытом воздухе.