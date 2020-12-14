Врачи перешили в Бориса Моисеева: Лариса Долина показала последствия пластики

Певица предстала в новом образе, который был воспринят неоднозначно.
65-летняя Лариса Долина любит удивлять поклонников необычными образами. Она в очередной раз оказалась в центре обсуждений, когда она вышла в оригинальном наряде на вручение премии «Золотой граммофон».
Певица была одета в длинное платье по фигуре, которое было расшито блестками. Также в наряде было декольте, которое подчеркивало грудь певицы. Образ Долина дополнила ярким макияжем и прической с хвостом. Скорее всего, именно эта деталь удивила ее поклонников, пишет Clutch.
Комментаторы писали певице: "Звездные воины", "На Бориса Моисеева стала похожа", "Похожа на певицу Плавалагуну (один из персонажей фантастического фильма "Пятый элемент" – Прим. ред.), "Зомби-апокалипсис", "Неужели люди не понимают свой возраст и не видят себя со стороны?", "Похожа на трансвестита".