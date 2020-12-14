Врачи перешили в Бориса Моисеева: Лариса Долина показала последствия пластики

65-летняя Лариса Долина любит удивлять поклонников необычными образами. Она в очередной раз оказалась в центре обсуждений, когда она вышла в оригинальном наряде на вручение премии «Золотой граммофон».

Певица была одета в длинное платье по фигуре, которое было расшито блестками. Также в наряде было декольте, которое подчеркивало грудь певицы. Образ Долина дополнила ярким макияжем и прической с хвостом. Скорее всего, именно эта деталь удивила ее поклонников, пишет Clutch.