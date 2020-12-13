Российский психолог раскрыл причину появления «предновогодней депрессии»

По его словам, основной мотив появления «предновогодней депрессии» — попытка подвести итоги уходящего года и оценить свои «победы». Дело в том, что большинство людей склонны делать это недостаточно объективно и в результате впадают в уныние, пишет Lenta.ru.

«Нужно попробовать подвести итоги своего года, даже если они выходят не очень хорошими, в стиле "хорошо, что я жив, это прекрасно". Насколько бы плохо ни было, всегда есть место чему-то хорошему», — посоветовал специалист.

Аналогичное мнение выразил клинический психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс — он порекомендовал, в частности, не утверждать, что «весь год потерян», и воспринимать любой ущерб как нормальное жизненное явление, а также избавиться от «комплекса отличника» и не впадать в состояние паники, пытаясь «успеть все в этом году».

«Внутреннее разрешение что-то перенести и с чем-то не справиться в этом году дает возможность спокойнее относиться к неудачам. А чем спокойнее мы относимся к неудачам, тем проще нам потом идти и добиваться удач», — заключил Хорс.