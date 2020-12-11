Актриса Ирина Безрукова хотела покончить с собой. Об этом, как сообщает «СтарХит», она рассказала сама.
Безрукова была замужем дважды. Ее первым мужем актер Игорь Ливанов, вторым — его коллега Сергей Безруков. В 1989-м актриса родила Ливанову сына Андрея. В 2015-м он скончался в результате несчастного случая.
«Я не понимала, зачем мне эта жизнь, зачем я вообще нужна. Я тогда поехала отдыхать в элитный санаторий под Казанью. И вот вышла я на балкон своего номера, посмотрела вниз и подумала: а что меня держит?» — рассказала артистка.
Она сообщила, что не стала прыгать, потому что вообразила себя лежащей внизу и заголовки средств массовой информации и поняла, что сын бы это не одобрил — он считал, что жизнь нельзя прерывать, это выход для слабаков.
Некоторое время спустя у Безруковой произошла истерика в дома друзей за границей. Она плакала в течение нескольких часов. В какой-то момент она почувствовала боль в сердце и неспособность дышать, смирилась со смертью, но решила не сдаваться, чтобы не создавать проблемы друзьям.