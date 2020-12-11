Ирина Безрукова хотела покончить с собой

На днях Безрукова рассказала, что в течение двух дней перед смертью сына не могла с ним связаться и почувствовала, что с ним произошло что-то плохое. Тогда она попросила друзей вскрыть дверь в квартиру Андрея. Друзья и коллеги помогли актрисе организовать похороны. На протяжении нескольких месяцев после них Безрукова пребывала в глубокой депрессии. Она даже задумывалась о самоубийстве.