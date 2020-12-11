Пт, 11.12.2020
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Ирина Безрукова хотела покончить с собой

Ирина Безрукова в Таллинне

ФОТО: Konstantin Sednev / PM / Scanpix Baltics / Scanpix

Актриса Ирина Безрукова хотела покончить с собой. Об этом, как сообщает «СтарХит», она рассказала сама.

Безрукова была замужем дважды. Ее первым мужем актер Игорь Ливанов, вторым — его коллега Сергей Безруков. В 1989-м актриса родила Ливанову сына Андрея. В 2015-м он скончался в результате несчастного случая.

На днях Безрукова рассказала, что в течение двух дней перед смертью сына не могла с ним связаться и почувствовала, что с ним произошло что-то плохое. Тогда она попросила друзей вскрыть дверь в квартиру Андрея. Друзья и коллеги помогли актрисе организовать похороны. На протяжении нескольких месяцев после них Безрукова пребывала в глубокой депрессии. Она даже задумывалась о самоубийстве.

«Я не понимала, зачем мне эта жизнь, зачем я вообще нужна. Я тогда поехала отдыхать в элитный санаторий под Казанью. И вот вышла я на балкон своего номера, посмотрела вниз и подумала: а что меня держит?» — рассказала артистка.

Она сообщила, что не стала прыгать, потому что вообразила себя лежащей внизу и заголовки средств массовой информации и поняла, что сын бы это не одобрил — он считал, что жизнь нельзя прерывать, это выход для слабаков.

Некоторое время спустя у Безруковой произошла истерика в дома друзей за границей. Она плакала в течение нескольких часов. В какой-то момент она почувствовала боль в сердце и неспособность дышать, смирилась со смертью, но решила не сдаваться, чтобы не создавать проблемы друзьям.

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