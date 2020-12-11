Как бороться с ленью: новая японская методика

Эффективный способ побороть свою природную лень, проверенный трудолюбивыми японцами.
Кому из нас не хотелось бы преодолеть свою лень тут же, без отрыва от производства, не отдаваясь во власть рефлексии? Оказывается, японцы, трудоголики по натуре, давно придумали эффективный метод борьбы с нежеланием что-либо делать. Пресловутая тренировка носит название «кайдзен» и, что приятно для нас, ленивых людей, занимает не больше одной минуты в сутки, пишет Marie Claire.
Кто подвержен прокрастинации
Относительно недавно вошедшее в обиход модное словечко «прокрастинация», которое мы теперь так любим употреблять к месту и не к месту, на деле подразумевает под собой банальную лень. Так откуда же она берется и как справляться с нежеланием подниматься с кровати без видимых на то причин?
Как бы банально это ни звучало, но в некоторых случаях спонтанно возникающая лень — это первый признак серьезного переутомления. Наш организм, надо сказать, значительно умнее нас, так что, когда хозяйка отказывается воспринимать суровую правду о том, что многозадачность, это конечно, хорошо, но потребность в отдыхе никто не отменял, организм решает проблему за нее.
Большинство людей, испытывая непреодолимое желание отложить все дела и просто растянуться на диване, уставившись в потолок, стараются, тем не менее, заставить себя продолжать работу. Как правило, люди с повышенным чувством ответственности страдают из-за переутомления и хронической усталости чаще других. Мы привыкли справляться с ленью посредством чувства вины: «Лень — это плохо, я не должна лениться!». В итоге же подобное самопреодоление вполне может завершиться болезнью, которую наш организм использует как последнее средство для получения необходимой передышки. Так что бороться с ленью от переутомления не просто глупо, но и опасно для здоровья, проще позволить себе отдохнуть — вполне возможно, что вы действительно взвалили на себя непосильную ношу.
Суть японского метода «кайдзен»
Японское слово «кайдзен» является составным и включает в себя два других — «кай» («перемена») и «дзен» («мудрость»). Автором этой концепции борьбы с прокрастинацией является психолог Масааки Имаи. Все просто: отныне на все дела, которые вам выполнять совершенно не хотелось, вам придется тратить всего минуту. То есть, проще говоря, если перспектива отдать занятиям спортом целый час вызывала у вас тоску и уныние при одном только воспоминании, то 60 секунд отведенные на приседания, — задача вполне выполнимая.
Попрыгать на скакалке, покачать пресс, сделать гимнастику для глаз, позаниматься йогой, почитать книжку на иностранном языке — когда время ограничено одной минутой, занятия не кажутся вам тягостной обязанностью, а, наоборот, приносят радость и удовлетворение. А, как известно, делая маленькие шаги, вы совершенствуетесь и достигаете больших результатов.
Такая методика на первый взгляд нам может показаться крайне неэффективной. Еще бы: с детства нам вбивали в голову, что большие результаты — это не что иное, как плод больших усилий. Японцы же оспаривают складывающийся годами стереотип. По мнению психолога, разработавшего свою систему тренировок, программы по борьбе с ленью, занимающие много времени, могут привести исключительно к переутомлению и даже к нервному срыву, тогда как короткие занятия спровоцируют появление мотивации незаметно для вас самих.
Если в первые дни вы будете уделять нелюбимым, но полезным занятиям только шестьдесят секунд, то в дальнейшем вам захочется посвящать выполнению обязанностей две минуты, десять, а затем и тридцать. На смену чувству вины и ощущению собственной никчемности придет удовлетворение от собственных маленьких побед. И главное, не забывайте хвалить себя за каждую проделанную работу. Запомните, успех и удача достигаются вашим положительным восприятием мира, вашими мыслями. Масааки Имаи настоятельно советует: хвалите собственные, пусть, даже самые незначительные достижения, чувство ответственности за приятный результат добавит вам уверенности в себе. Удача — это ваша собственная заслуга, результат ваших усилий, с осознанием простой истины лень отступит сама собой.