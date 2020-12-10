Появились кадры с крещения сына Преснякова и Подольской

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22 октября Владимир Пресняков и Наталья Подольская вновь стали родителями. Благодаря маленькому Ивану певец теперь обрел новый статус — многодетный папа. Видео, на кадрах которого запечатлены все участники важного таинства, было размещено в микроблоге невестки артиста. Супруга Никиты Преснякова показала счастливую маму, держащую на руках маленького виновника торжества.

Отметим, что долгое время Подольская и Пресняков упорно скрывали интересное положение певицы. О том, что в семье музыкантов появится сын, стало известно незадолго до родов Натальи. Помимо маленького Вани чета воспитывает пятилетнего Артемия. На таинство крещения были приглашены только самые родные люди, среди которых оказались сын Преснякова от брака с Орбакайте с женой, сестра Натальи Юлиана и несколько близких друзей.