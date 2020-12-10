Чт, 10.12.2020
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Появились кадры с крещения сына Преснякова и Подольской

Наталья Подольская

ФОТО: Instagram

Трогательный момент запечатлела жена старшего сына Владимира Преснякова, пишет eg.ru.

 
22 октября Владимир Пресняков и Наталья Подольская вновь стали родителями. Благодаря маленькому Ивану певец теперь обрел новый статус — многодетный папа. Видео, на кадрах которого запечатлены все участники важного таинства, было размещено в микроблоге невестки артиста. Супруга Никиты Преснякова показала счастливую маму, держащую на руках маленького виновника торжества.

Instagram

Отметим, что долгое время Подольская и Пресняков упорно скрывали интересное положение певицы. О том, что в семье музыкантов появится сын, стало известно незадолго до родов Натальи. Помимо маленького Вани чета воспитывает пятилетнего Артемия. На таинство крещения были приглашены только самые родные люди, среди которых оказались сын Преснякова от брака с Орбакайте с женой, сестра Натальи Юлиана и несколько близких друзей.

Наталья Подольская с сестрой и подругами

Instagram

«Сегодня крестили нашего Ванёчка», — подписала видео невестка музыканта Алена Краснова.  «Волшебный день сегодня! Очень счастливый и радостный. Господи, спасибо за наших детей», — в свою очередь, написала Юлиана Подольская в личном микроблоге.

Instagram

Несмотря на то что Подольская родила ребенка совсем недавно, ее стройной фигуре уже можно смело завидовать. Длинная юбка и свободная белая блузка только подчеркнули изящность артистки, которая прекрасно умеет совмещать работу на сцене с материнством.

Смотрите видео ЗДЕСЬ!

 
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