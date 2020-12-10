Появились кадры с крещения сына Преснякова и Подольской

Отметим, что долгое время Подольская и Пресняков упорно скрывали интересное положение певицы. О том, что в семье музыкантов появится сын, стало известно незадолго до родов Натальи. Помимо маленького Вани чета воспитывает пятилетнего Артемия. На таинство крещения были приглашены только самые родные люди, среди которых оказались сын Преснякова от брака с Орбакайте с женой, сестра Натальи Юлиана и несколько близких друзей.
Наталья Подольская с сестрой и подругами
Несмотря на то что Подольская родила ребенка совсем недавно, ее стройной фигуре уже можно смело завидовать. Длинная юбка и свободная белая блузка только подчеркнули изящность артистки, которая прекрасно умеет совмещать работу на сцене с материнством.
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